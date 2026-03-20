Liderul Iranului neagă atacurile din Turcia și acuză o înșelătorie sionistă

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a negat vehement orice implicare a Teheranului în recentele atacuri care au vizat ținte din Turcia și Oman. Potrivit acestuia, incidentele sunt de fapt operațiuni de tip „steag fals”, orchestrate de adversari pentru a semăna discordie în regiune.

Acuzații de „steag fals”

Într-un mesaj public, liderul iranian a fost tranșant în privința evenimentelor recente. „Atacurile care au avut loc în Turcia și Oman, ambele având relații bune cu noi, împotriva unor anumite locații din acele țări, nu au fost în niciun caz efectuate de forțele armate ale Republicii Islamice sau de alte forțe ale Frontului de Rezistență”, a transmis Mojtaba Khamenei.

Iar avertismentul său nu se oprește aici. El a indicat direct un vinovat și a sugerat că astfel de acțiuni s-ar putea repeta și în alte state vecine. „Aceasta este o înșelătorie a inamicului sionist, care folosește o tactică sub steag fals pentru a crea diviziuni între Republica Islamică și vecinii săi, și ar putea să aibă loc și în alte țări”, a spus liderul suprem al Iranului.

Replica la adresa Washingtonului

Pe un alt front, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a contrat direct afirmațiile venite de la Washington privind distrugerea capacităților militare iraniene. Numai că, potrivit oficialului, lucrurile nu-s chiar așa. El a catalogat declarațiile americane drept „departe de realitate”, subliniind o discrepanță majoră între comunicare și faptele de pe teren.

„Guvernul SUA spune un lucru, realitatea spune altceva”, a transmis Araghchi într-o postare pe platforma X.

Stai puțin, pentru că oficialul iranian a venit și cu exemple concrete. El susține că, în timp ce americanii vorbesc despre neutralizarea apărării aeriene iraniene, un avion F-35 ar fi fost doborât. Mai mult, nave militare americane de calibru (precum USS Gerald Ford și USS Abraham Lincoln) s-ar fi retras sau repoziționat din zonă.

Comparație cu Războiul din Vietnam

V-ați fi gândit la o astfel de paralelă istorică? Araghchi a mers mai departe, comparând retorica actuală a Statelor Unite cu cea din timpul Războiului din Vietnam din anii 1960 și 1970.

El a încheiat postarea sa cu o notă ironică, făcând aluzie la modul în care SUA își prezenta atunci victoriile. „Un deceniu diferit, același «câștigăm»”, a scris ministrul iranian.