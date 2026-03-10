Lotul 1 A0 Nord s-ar putea deschide în iulie, dar un constructor riscă falimentul

Primii kilometri din Lotul 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului (A0) ar putea fi deschiși circulației în această vară, însă proiectul este umbrit de problemele financiare ale unuia dintre constructori. Asociația Pro Infrastructură avertizează asupra unui „ritm foarte slab” al lucrărilor pe anumite porțiuni, ceea ce pune sub semnul întrebării respectarea termenelor.

Potrivit unei analize Adevarul, bazată pe o filmare cu drona realizată de Asociația Pro Infrastructură, deschiderea parțială a tronsonului de 17,5 kilometri dintre Bâcu (A1) și Corbeanca (DN1) ar putea avea loc la finalul lunii iunie sau cel târziu în prima jumătate a lunii iulie. Acest termen este, însă, o amânare față de promisiunea inițială a constructorului, care viza luna mai.

Când s-ar putea circula pe primii kilometri

Reprezentanții asociației consideră că, în condiții meteo favorabile și cu o mobilizare bună în șantier, traficul ar putea fi reluat în perioada următoare. „A0 Nord, inaugurare parțială în iunie? Sâmbătă am dat o tură cu drona pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1. Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie”, a transmis Asociația Pro Infrastructură într-o postare pe Facebook.

În prezent, stadiul lucrărilor este avansat la doar două pasaje peste autostradă, unde a fost turnată placa de suprabetonare. Restul lucrărilor se desfășoară la nivelul solului și ar putea fi accelerate, în special la etapele de așternere a balastului stabilizat și a straturilor de asfalt.

Risc de faliment și ritm slab pe șantier

Cea mai mare îngrijorare este legată de „ritmul foarte slab” al lucrărilor executate de compania italiană Pizzarotti, responsabilă pentru porțiunea de drum dintre A1 și DN1A. Organizația neguvernamentală atrage atenția că partenerul din asociere se confruntă cu probleme financiare serioase, care ar putea duce la insolvență sau chiar faliment.

„Italienii au serioase probleme financiare: au intrat în concordat, deci există un risc foarte ridicat de a intra în insolvență și chiar în faliment. Retter și-a asumat public că poate prelua partea deținută de partenerul Pizzarotti și a dat asigurări că are capacitatea tehnică și financiară de a pune în teren lucrările în termenul contractual, noiembrie 2026. Însă tranșarea situației trebuie să se facă rapid ca să se evite acumularea de întârzieri ce nu mai pot fi recuperate în timp util”, mai arată Pro Infrastructură.

Contractul semnat în 2023, finalizare în 2026

Contractul pentru construcția Lotului 1 Nord al A0 a fost semnat cu asocierea Pizzarotti-Retter pe data de 20 septembrie 2023. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 16 octombrie 2023, proiectul având alocate 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție. Autorizația de construire a fost emisă pe 23 ianuarie 2025, stabilind termenul final de predare a lucrărilor pentru luna noiembrie 2026.