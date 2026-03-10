Lovitură pentru West Ham: Jucătorul cu 7 goluri în 11 meciuri s-a accidentat

West Ham United se confruntă cu o criză majoră înaintea meciului crucial cu Manchester City de sâmbătă, după ce jucătorul său cel mai în formă, Crysencio Summerville, a suferit o accidentare la gambă. Absența sa ar putea cântări enorm în lupta echipei pentru evitarea retrogradării.

Atacantul olandez în vârstă de 24 de ani traversează o perioadă excelentă, cu șapte goluri marcate în ultimele 11 apariții. Potrivit publicației Metro, problemele medicale au apărut în meciul din optimile Cupei Angliei împotriva lui Brentford, câștigat de West Ham la loviturile de departajare. Introdus la pauză, Summerville a fost nevoit să iasă temporar de pe teren în prelungiri din cauza unei lovituri, dar a reușit să termine partida, deși nu a executat niciun penalty.

Ce a declarat antrenorul Nuno Espirito Santo

La finalul partidei cu Brentford, tehnicianul Nuno Espirito Santo și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea jucătorului său. Clubul așteaptă acum cu emoție rezultatele scanării medicale pentru a afla gravitatea exactă a leziunii.

„Să îl evaluăm. A simțit o lovitură. Nu știu exact ce are. Este îngrijorător, dar sperăm să ne revenim cu acest moment de bucurie. Vom fi mai buni, vom fi mai rapizi și vom putea concura împotriva lui City”, a declarat antrenorul. Acesta a adăugat un mesaj pentru întregul lot: „Bucurați-vă pentru câteva ore și apoi reconcentrați-vă, recuperați-vă bine și respectați-vă corpul. A fost un efort mare din partea multor jucători. Apoi trebuie să o luăm de la capăt.”

Temeri pentru o absență de câteva săptămâni

Pesimismul planează asupra clubului, existând temerea că Summerville ar putea fi indisponibil până după următoarea pauză internațională. Această ipoteză este susținută și de jurnalistul Alex Crook de la talkSPORT, care a oferit o perspectivă sumbră asupra situației.

„Sursele mele de la West Ham îmi spun că sunt îngrijorați că aceasta este o problemă care l-ar putea exclude pentru câteva săptămâni”, a afirmat Crook. Impactul unei astfel de absențe ar fi devastator pentru echipă. „Evident, aceasta ar fi o lovitură masivă pentru speranțele lor de a rămâne în Premier League.”

Lupta pentru supraviețuire în Premier League

Accidentarea lui Summerville vine în cel mai nepotrivit moment pentru West Ham. Echipa se află pe locul 18 în Premier League, primul retrogradabil, cu 28 de puncte, la egalitate cu Nottingham Forest și la doar un punct în spatele lui Tottenham. Programul imediat este unul infernal, cu meciul de acasă împotriva campioanei Manchester City pe 14 martie, urmat de o deplasare dificilă pe terenul celor de la Aston Villa, pe 22 martie.