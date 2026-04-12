Flacăra Sfântă a învins din nou întunericul la Ierusalim. Minunea a avut loc ieri, la ora 14 și 13 minute, în Biserica Sfântului Mormânt, în fața a mii de credincioși veniți din toată lumea, din Ucraina până în Egipt. Lumina care vestește Învierea Domnului a ajuns deja și în România, fiind adusă cu o cursă specială pe aeroportul Otopeni.

Miracolul de la Mormântul Sfânt

În liniștea încărcată de rugăciune, Biserica Sfântului Mormânt a devenit, din nou, neîncăpătoare. Harul dumnezeiesc s-a arătat ca o scânteie vie și a pătruns în sufletele tuturor credincioşilor prezenți. Din om în om, flacăra a ajuns la toţi cei care au vrut să fie martorii miracolului, iar în mulțime s-au auzit glasuri cuprinse de emoţie în toate limbile pământului, inclusiv în română.

Mănunchiurile cu câte 33 de lumânări, un simbol al anilor trăiți pe pământ de Iisus Hristos, au dus focul sfânt mai departe. Fără nicio teamă, credincioşii şi-au atins faţa, mâinile şi hainele de flacără pentru binecuvântare, pentru că, până la urmă, tradiția spune că Lumina Sfântă nu arde în primele 30 de minute.

Un ritual vechi de 1.200 de ani

Iar pentru credincioși, Sfânta Lumină este mai mult decât o flacără, fiind simbolul Învierii lui Hristos, al speranței și al biruinței vieții asupra morții. V-ați întrebat vreodată de când datează acest ritual? Ei bine, are o vechime de cel puțin 1.200 de ani.

Anul acesta, temerile că tradiția aducerii luminii în țară (începută în 2009) nu va mai putea fi continuată s-au stins acum două zile, când Biserica Sfântului Mormânt s-a redeschis pentru pelerini.

Simbolul a fost mai puternic.

Drumul Luminii Sfinte spre România

La noi în ţară, Lumina Sfântă a ajuns cu ajutorul Arhimandritului Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la locurile sfinte. E drept că logistica este una specială. Flacăra a fost adusă la aeroportul Otopeni într-o candelă metalică protejată cu sticlă, fiind transportată permanent aprinsă, inclusiv în avion.

„Să primim lumina cea adevărată”

Dar dincolo de cifre, mesajul spiritual este cel care contează. După o scurtă slujbă pe aeroport, Arhimandritul Ioan Meiu a explicat semnificația profundă a momentului: „Biserica ne cheamă să primim nu doar o lumină, ci să primim lumina cea adevărată care este Hristos Domnul cel Înviat care ne luminează nu doar ochii noştri, ci şi inimile noastre. După cuvintele domnului care a spus: voi sunteţi Lumina Lumii. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor”.

Imediat după, reprezentanții tuturor episcopiilor și arhiepiscopiilor din țară au plecat cu propria candelă. Pentru eparhiile apropiate de București, delegațiile au plecat direct cu mașina. Cei veniți din zone mai îndepărtate, din Moldova, Transilvania, Banat sau Maramureș, folosesc de regulă curse aeriene pentru a duce lumina mai departe, la timp pentru slujba de Înviere.