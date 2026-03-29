Generația Z trăiește într-un ritm alert, dictat de notificările de pe telefon și laptop. Pentru ei, multitasking-ul pare un stil de viață, o normalitate. Numai că specialiștii trag un semnal de alarmă serios: trecerea constantă de la o sarcină la alta nu înseamnă productivitate, ci obosește creierul, scade concentrarea și deschide larg ușa către anxietate și stres.

Confesiunile tinerilor prinși între task-uri

Mulți tineri recunosc deschis că, deși încep o mulțime de lucruri simultan, puține ajung să fie duse la bun sfârșit. E o luptă zilnică cu distragerile. „Te mai uiți pe telefon, mai vezi o notificare, mai pierzi vremea și, nu știu, pierzi noțiunea timpului de multe ori. Dacă e ceva foarte important de lucru, bineînțeles că las celelalte treburi deoparte, dar depinde de priorități”, mărturisește un tânăr.

Sentimentul de copleșire este omniprezent pentru alții. O tânără descrie perfect cercul vicios: „Și mă apuc de toate și nu termin niciuna niciodată, dar niciodată. Dacă vrei să faci ceva acasă, stai cu telefonul în mână. L-ai luat, te-ai uitat. Ba un TikTok, un Instagram, un Facebook”.

Iar când sarcinile se adună, senzația este de fragmentare totală. „Câteodată nu este chiar ce trebuie, nu ne putem concentra la toate. Mai și răspund la mesaje, fac și un proiect, mai vorbesc și cu mama, mai vorbesc cu o prietenă. Sunt un pic în cinci părți”, afirmă o altă fată.

Există și o altă perspectivă?

Nu toți tinerii resimt însă presiunea în același mod. Unii par să navigheze cu o ușurință de invidiat printre multitudinea de sarcini și notificări, ba chiar consideră că acest stil de lucru le aduce beneficii. Cum vine asta?

„Facem multe lucruri, putem să ne concentrăm cât mai bine. Învăț pentru liceu, vorbesc cu prietenii, de exemplu, pe apel, mai ales înainte de teste. Este mult mai ușor, informațiile sunt mai multe și de la fiecare persoană”, explică un licean.

Avertismentul specialiștilor atenția fragmentată

La prima vedere, pare un supertalent. Dar lucrurile stau puțin diferit dincolo de aparențe. Analiștii spun că nu e vorba de o capacitate superioară de concentrare, ci, paradoxal, de opusul ei. Răzvan Pantelimon, analist, explică fenomenul pe șleau: „Este o lipsă de atenție și o disipare a atenției în diverse părți. Vor să facă foarte multe lucruri, se schimbă foarte rapid ideile pe care vor să le pună în practică. Aproape toți, după câteva minute, încep să piardă din concentrare”.

Așadar, v-ați gândit vreodată că această agilitate aparentă ascunde de fapt o problemă de fond?

Iluzia productivității și riscul de burn-out

Psihologii sunt și mai direcți și demontează complet mitul multitasking-ului eficient. Mihaela Rus, președintele Colegiului Psihologilor din România (o instituție care analizează frecvent aceste tendințe), afirmă că ne păcălim singuri. „De cele mai multe ori, multitasking-ul este o iluzie, pentru că noi nu putem să facem concomitent activități în care să avem productivitate crescută și trebuie să alocăm resurse intenționale pentru fiecare activitate”, spune aceasta.

E o iluzie costisitoare.

Pe termen lung, consecințele sunt severe. „Din păcate, scade eficiența și intervine elementul de stres și de burn-out”, adaugă Mihaela Rus. încercând să facem totul deodată, ajungem să nu mai facem nimic bine și ne epuizăm resursele mentale.

Cheia, spun psihologii, nu este renunțarea totală, ci echilibrul. Soluția cea mai sănătoasă ar fi alternarea perioadelor de concentrare maximă pe o singură sarcină cu momentele în care, inevitabil, trebuie să gestionăm mai multe lucruri simultan.