Macron convoacă un summit G7 de urgență din cauza prețurilor la energie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat pentru miercuri o reuniune de urgență cu liderii G7, pe fondul volatilității extreme a prețurilor la energie. Discuțiile se vor concentra pe impactul războiului dintre SUA, Israel și Iran asupra piețelor globale.

Inițiativa vine după ce prețurile petrolului au atins luni niveluri record, apropiate de maximele ultimilor patru ani, deși au înregistrat o scădere bruscă ulterior. Potrivit Stiripesurse, o reuniune a miniștrilor Energiei din G7, desfășurată marți, s-a încheiat fără un acord privind eliberarea rezervelor strategice de petrol pentru a tempera costurile.

Ce a declanșat scăderea bruscă a prețurilor

În ciuda creșterii abrupte de la începutul săptămânii, prețurile de referință ale petrolului au scăzut cu aproximativ 11% în cursul zilei de marți. Această corecție a pieței a urmat unei declarații a președintelui american Donald Trump, care a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia în curând. Înainte de a lua măsuri concrete, liderii G7 au solicitat Agenției Internaționale pentru Energie o analiză detaliată a situației.

Strâmtoarea Hormuz, blocată aproape complet

O sursă majoră de îngrijorare este blocajul din Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru comerțul global. Prin această strâmtoare tranzitează în mod normal o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. De la începutul conflictului, traficul naval în zonă a scăzut cu un procent dramatic de 97%.

Răspunsul militar al Statelor Unite

Pentru a asigura fluxul resurselor energetice, autoritățile americane iau în calcul mai multe măsuri de securitate. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a confirmat că una dintre opțiunile analizate este escortarea navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Hormuz pentru a menține deschise rutele de transport.