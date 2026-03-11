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Macron convoacă un summit G7 de urgență din cauza prețurilor la energie

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Macron convoacă un summit G7 de urgență din cauza prețurilor la energie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat pentru miercuri o reuniune de urgență cu liderii G7, pe fondul volatilității extreme a prețurilor la energie. Discuțiile se vor concentra pe impactul războiului dintre SUA, Israel și Iran asupra piețelor globale.

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Inițiativa vine după ce prețurile petrolului au atins luni niveluri record, apropiate de maximele ultimilor patru ani, deși au înregistrat o scădere bruscă ulterior. Potrivit Stiripesurse, o reuniune a miniștrilor Energiei din G7, desfășurată marți, s-a încheiat fără un acord privind eliberarea rezervelor strategice de petrol pentru a tempera costurile.

Ce a declanșat scăderea bruscă a prețurilor

În ciuda creșterii abrupte de la începutul săptămânii, prețurile de referință ale petrolului au scăzut cu aproximativ 11% în cursul zilei de marți. Această corecție a pieței a urmat unei declarații a președintelui american Donald Trump, care a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia în curând. Înainte de a lua măsuri concrete, liderii G7 au solicitat Agenției Internaționale pentru Energie o analiză detaliată a situației.

Strâmtoarea Hormuz, blocată aproape complet

O sursă majoră de îngrijorare este blocajul din Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru comerțul global. Prin această strâmtoare tranzitează în mod normal o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. De la începutul conflictului, traficul naval în zonă a scăzut cu un procent dramatic de 97%.

Răspunsul militar al Statelor Unite

Pentru a asigura fluxul resurselor energetice, autoritățile americane iau în calcul mai multe măsuri de securitate. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a confirmat că una dintre opțiunile analizate este escortarea navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Hormuz pentru a menține deschise rutele de transport.

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