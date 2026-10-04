Nike pregătește noi concedieri și schimbări în organizarea operațiunilor sale la nivel global. Programul ar urma să aducă economii de aproximativ 2,5 miliarde de dolari până în anul fiscal 2031, cea mai mare parte fiind așteptată în 2029 și 2030.

Compania estimează pentru anul fiscal 2027 o reducere a veniturilor cu un procent ridicat de o singură cifră, potrivit relatării Reuters preluate de News.ro. Așteptarea medie a analiștilor era un declin de aproximativ 2%, conform datelor LSEG.

În tranzacțiile de după închiderea ședinței bursiere, acțiunile Nike au pierdut 8,5%. Programul de restructurare vine după alte runde de concedieri. Nike nu a stabilit încă numărul posturilor care vor fi eliminate sau locațiile vizate, iar angajații vor începe să fie informați în 2027.

Reducerea costurilor a îmbunătățit marja, deși veniturile au coborât

La nivel global, Nike a înregistrat în primul trimestru venituri de 11,21 miliarde de dolari, în scădere cu aproximativ 4%. Rezultatul a rămas sub estimarea medie a analiștilor, de 11,32 miliarde de dolari.

Marja brută, adică ponderea din venituri rămasă după costurile produselor vândute, a ajuns însă la 42,8%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale. Reducerea cheltuielilor de depozitare și logistică a susținut această îmbunătățire.

În America de Nord, cea mai mare piață a grupului, vânzările au avansat cu 2% la curs valutar constant, adică fără influența variațiilor valutare. Creșterea a fost susținută de produsele destinate performanței sportive și de cererea asociată Cupei Mondiale.

Grupul își restrânge structura la trei regiuni

Reorganizarea reduce de la patru la trei numărul marilor regiuni geografice în care sunt împărțite operațiunile:

Americile;

Asia-Pacific și China Extinsă;

Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).

Compania intenționează să deschidă și un nou centru în India, pentru acces la forță de muncă specializată.

Declinul din China continuă de nouă trimestre

În China, vânzările din primul trimestru au scăzut cu 26% la curs valutar constant. Vânzările Nike pe această piață s-au redus timp de nouă trimestre consecutive. China este a treia piață ca mărime a companiei și contribuie cu aproximativ 15% la veniturile sale anuale.

De doi ani, directorul general al Nike, Elliott Hill, încearcă să readucă grupul pe creștere, concentrându-se pe sporturi importante, între care alergarea, și pe refacerea relațiilor cu comercianții. Analiștii consideră că una dintre principalele probleme ale companiei este lipsa unui număr suficient de produse noi și atractive, care a dus la intensificarea promoțiilor și reducerilor.

„Divizia noastră Nike Performance nu este încă suficient de mare pentru a compensa presiunile pe care le vedem în Nike Sportswear, brandul Jordan și China Extinsă”, a declarat Elliott Hill. El a adăugat că redresarea acestor segmente va necesita timp.

Din ianuarie, Nike nu le va mai permite unor mari parteneri comerciali să îi vândă produsele online, în încercarea de a recâștiga controlul asupra distribuției și prețurilor în China. Hill a avertizat că schimbările din canalele digitale se vor întinde pe mai multe sezoane și vor afecta, pe termen scurt, veniturile și profitabilitatea pe această piață.