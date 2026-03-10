MAE a evacuat 5 români din Pakistan după o operațiune de peste 48 de ore

O expediție organizată pentru observarea uneia dintre cele mai greu de văzut feline din lume, leopardul zăpezilor, s-a transformat într-o misiune de salvare pentru cinci români. Aflați într-o zonă montană izolată din Pakistan, aceștia au fost evacuați de urgență de MAE după ce regiunea a devenit periculoasă din cauza tensiunilor geopolitice.

Grupul de cinci români a ajuns în Pakistan la sfârșitul lunii februarie, mai exact pe 24 februarie, și a pornit într-o călătorie în nordul țării. Potrivit publicației Adevarul, destinația lor a fost regiunea Karakoram, o zonă renumită pentru peisajele spectaculoase, dar și pentru prezența discretă a leopardului zăpezilor.

O aventură întreruptă de tensiuni globale

Călătoria românilor s-a suprapus, din nefericire, cu o deteriorare bruscă a situației de securitate, cauzată de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Zona în care se aflau a fost rapid considerată periculoasă, iar grupul a rămas izolat, fără a conștientiza pe deplin gravitatea situației.

Pe 6 martie, unul dintre membrii expediției, Septimiu Bîză, a publicat un mesaj pe rețelele sociale care reflecta schimbarea contextului internațional. „Aventura de căutare a leoparzilor de zăpadă din Karakoram se apropie de final; după 7 zile, felinele au apărut. Acum începe mare aventură a întoarcerii acasă, într-o lume care nu mai este aceeași ca și cea pe care am lăsat-o în urmă cu 2 săptămâni”, a scris el, prevestind dificultățile întoarcerii.

Mobilizare diplomatică și militară pentru salvare

La scurt timp după ce au realizat pericolul, românii au reușit să contacteze Ambasada României la Islamabad pentru a solicita sprijin. A urmat o operațiune complexă de localizare și evacuare, care a durat peste 48 de ore și a necesitat o coordonare impecabilă.

Misiunea diplomatică a colaborat strâns cu autoritățile locale din regiunea Gilgit-Baltistan, cu poliția și cu reprezentanți ai armatei pakistaneze. Echipele de intervenție i-au preluat pe cei cinci români și i-au transportat în siguranță pe ruta Valea Hushe – Gilgit – Islamabad.

„Am ajuns acasă la Ambasada României”

Odată ajunși în capitala Pakistanului, Septimiu Bîză a oferit detalii despre momentele tensionate prin care a trecut grupul și a mulțumit celor care i-au ajutat. „Aventura noastră din nordul Pakistanului, în Gilgit Baltistan se apropie de final… Am văzut locuri fascinante, animale incredibile, am cunoscut oameni deosebiți. Am ajuns prima dată acasă aici, în Islamabad, la Ambasada României, unde oameni minunați, care au aflat că noi suntem într-o zonă care peste noapte a devenit loc în stare de asediu, din cauza frământărilor globale, au făcut totul posibil ca să ne scoată din zona de conflict și să ne aducă în siguranță”, a relatat el pe Facebook.

Bîză a subliniat starea de incertitudine în care se aflau, fiind izolați și fără acces la informații. „Noi eram în locuri izolate, lipsite de mijloace de comunicare, nu știam prea bine ce se întâmplă în jurul nostru. De îndată ce am început comunicarea cu Ambasada, forțe impresionante ale autorităților pakistaneze, ne-au contactat și ne-au adus, după o operațiune de vreo 48 de ore, de nesomn, drumuri grele, incertitudine în locuri sigure”, a continuat acesta.

În final, el și-a exprimat recunoștința față de echipa diplomatică. „Sunt mândru de profesioniștii care ne-au ajutat atunci când siguranța noastră a fost incertă. Mulțumim din suflet domnului Ambasador Dan Stoenescu, Consulului General Claudiu Cucu și D-nei Oana Ursache. Plecăm de «acasă» spre casă”.

Cei cinci cetățeni români au fost îmbarcați într-un zbor din Islamabad către Istanbul, marți, 10 martie, fiind în drum spre Cluj-Napoca, unde aventura lor se va încheia în siguranță.