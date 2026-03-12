Manole, replică pentru Bolojan: Eu v-am dat raportul despre fraudele la șomaj

Ministrul Muncii, Florin Manole, a dezvăluit că informațiile despre vulnerabilitățile din sistemul de subvenții pentru șomeri, făcute publice de premierul Ilie Bolojan, provin dintr-un raport pe care chiar el i l-a înmânat șefului Guvernului. Reacția vine după ce Bolojan a cerut public Ministerului Muncii să găsească soluții pentru a opri schemele prin care se sifonează bani publici.

Într-o intervenție la Digi24, Florin Manole a confirmat veridicitatea datelor prezentate de prim-ministru, subliniind însă că sursa acestora este chiar ministerul pe care îl conduce. Premierul Ilie Bolojan a postat anterior pe Facebook un mesaj în care a acuzat existența unor mecanisme de tip „suveică” prin care se obțin ilegal subvenții de la stat.

„Un raport pe care eu i l-am prezentat”

Ministrul Muncii a explicat că a fost proactiv în identificarea problemelor și l-a informat direct pe premier. „Este vorba despre un raport pe care i l-am prezentat premierului înaintea ședinței de Guvern de săptămâna trecută”, a declarat Manole, care a adăugat că „informațiile prezentate de premier sunt adevărate”.

Mai mult, detaliile grafice folosite de Ilie Bolojan în postarea sa publică au fost elaborate tot de echipa ministrului. „Inclusiv harta pe care a publicat-o premierul. Este ceea ce am produs noi în cabinetul Ministerului Muncii, analizând datele”, a precizat oficialul.

Primele măsuri, deja luate în Guvern

Florin Manole a susținut că o parte dintre problemele semnalate au fost deja rezolvate în urma analizei efectuate. „Noi am centralizat datele și am făcut analiza inclusiv pe codurile CAEN, iar în cursul ședinței de Guvern de săptămâna trecută deja o parte din problemă s-a rezolvat. Mă refer la partea cu suveică, aceea prin care o persoană era subvenționată în mod repetat dintr-o modificare la legea referitoare la șomaj din ședința de data trecută. Am reglat deja acest lucru, deci nu se mai poate întâmpla așa ceva”, a explicat ministrul.

Acesta a menționat că mai există o problemă de rezolvat, pe care i-a semnalat-o tot el premierului. „A mai rămas de reglat un alt lucru, pe care, la fel, eu l-am semnalat premierului, și anume că România ar trebui să investească banii pe care îi are disponibili din fonduri europene sau din fonduri naționale pentru acest gen de subvenții către niște industrii, fie corelate cu vremurile (construcții verzi, energie), fie corelate cu obiectivele pe care Uniunea Europeană le are, de exemplu programul SAFE”, a spus Manole.

„Nu mi se pare că este o contradicție”

Întrebat de ce premierul i-a cerut public să ia măsuri dacă informațiile și o parte din soluții veneau chiar de la el, ministrul Muncii a negat existența unei tensiuni. „Nu mi se pare că este o contradicție”, a afirmat el. Manole a oferit și detalii concrete despre comunicarea cu șeful Executivului: „În primul rând, da, am transmis premierului aceste informații pe data de 5 martie, la ora 10:20. Doi la mână, o parte din soluții, și anume blocarea acelor suveici despre care vorbește premierul, au fost adoptate în ședința de guvern de săptămâna trecută”.

Ministrul a recunoscut însă că premierul a solicitat măsuri suplimentare. „Are dreptate premierul că a dispus să găsim soluții și în legătură cu codurile CAEN finanțate sau cu industriile de către care ducem această finanțare. Avem termen să prezentăm aceste soluții și o vom face cu siguranță”, a completat el.

Cine sunt vinovații și cum a reacționat ministrul

În mesajul său, Ilie Bolojan a afirmat că „cei care ar fi trebuit să le observe nu și-au făcut datoria”. Florin Manole crede că premierul se referea la instituțiile locale. „Probabil la direcțiile județene de ocupare a forței de muncă din zonele respective”, a spus ministrul.

Manole a declarat că nu a fost deranjat de faptul că premierul nu a menționat că informațiile provin de la ministerul său, subliniind că important este rezultatul final. „Premierul are dreptul să folosească orice informații din interiorul Guvernului, indiferent de unde le primește și indiferent cum vrea să comunice. Nu m-a deranjat cu nimic. Nu e o speță personală asta”, a conchis ministrul Muncii.