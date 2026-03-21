Toți cei 117 militari români dislocați în Irak au fost repatriați în siguranță. Operațiunea, finalizată sâmbătă, 21 martie, vine ca urmare a unei decizii NATO de ajustare a posturii în regiune, pe fondul evoluțiilor recente de securitate.

Operațiune coordonată la nivel aliat

Repatrierea s-a desfășurat printr-un efort complex, coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Apărării Naționale a explicat întregul proces, subliniind că prioritatea a fost protejarea personalului.

„Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq. Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare. Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat. Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor. Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței”, se arată în comunicatul MApN.

Ministrul Apărării oferă detalii despre evacuare

Dar cum s-a desfășurat totul, mai exact? Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit lămuriri suplimentare vineri seara, într-o intervenție la TVR Info. Acesta a confirmat că planul de evacuare a fost organizat la nivelul Alianței, fiecare stat fiind responsabil de aducerea propriilor militari acasă.

Nu mai e nimeni acolo.

„Nu mai este niciun militar român acolo (în Irak – n.red.). Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze. 81 dintre militarii români sunt la Baza Incirlik din Turcia. În această seară la ora 21 (vineri – n.red.), pleacă de la Baza 90, din Otopeni, un avion militar pentru a-i prelua și se va întoarce în această noapte cu cei 81. Ceilalți sunt la Baza Ramstein din Germania, unde mâine dimineață (sâmbătă – n.red.) pleacă un avion pentru a-i aduce și pe ei până la prânz acasă”, a explicat Radu Miruță.

Reacția comandantului suprem aliat

Și reacția oficială a NATO nu a întârziat să apară, Alianța confirmând că întregul personal din Orientul Mijlociu a fost relocat în siguranță în Europa. Comandantul suprem aliat în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a ținut să transmită un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați în operațiune.

„Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au contribuit la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak. si, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a afirmat gen. Grynkewich.