MApN confirmă bucăți de dronă căzute la Plauru după un nou atac rusesc

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis marți dimineață în județul Tulcea, după ce Ministerul Apărării a anunțat că au fost raportate elemente de dronă căzute pe teritoriul României. Incidentul a avut loc în zona localității Plauru, în contextul unor noi atacuri rusești executate în Ucraina, în imediata apropiere a graniței.

Alertă în miez de noapte

Totul a început în primele ore ale zilei de marți, 17 martie. Ministerul Apărării a transmis că „la primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”.

În urma acestor evenimente, Centrul Naţional Militar de Comandă (un nucleu de criză al armatei) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Iar la ora 1:55 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Bucăți de dronă pe teritoriul României

Confirmarea oficială a venit la scurt timp. „Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru”, a precizat MApN. Dar ce s-a întâmplat mai exact după alertă? Până la urmă, s-a găsit ceva?

După ce alerta aeriană a încetat, în jurul orei 3:00 dimineața, o echipă de cercetare a fost trimisă imediat în teren pentru a verifica raportările primite.

Oficialii ministerului anunţă că, până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact.

Căutările continuă la Plauru

Echipele rămân la fața locului. Și, e drept că, vizibilitatea redusă din timpul nopții a îngreunat serios operațiunile de căutare a posibilelor fragmente de dronă.

Ministerul Apărării a oferit și detalii despre pașii următori. „Căutările vor continua odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii. MApN a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”.