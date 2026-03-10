Marea Britanie confirmă misiuni în Orientul Mijlociu și anunță doborârea a 2 drone

Marea Britanie a lansat operațiuni aeriene în sprijinul Emiratelor Arabe Unite și a doborât deja două drone în Orientul Mijlociu, a anunțat Ministerul Apărării de la Londra. Mișcarea vine pe fondul unor critici dure la adresa răspunsului britanic în regiune, venite inclusiv de la președintele american Donald Trump.

Potrivit Forbes, care citează AFP și Agerpres, mai multe bombardiere americane B-52 au aterizat luni la baza Royal Air Force (RAF) de la Fairford, în sud-vestul Angliei. Desfășurarea de forțe britanice are loc într-un context tensionat, guvernul cipriot criticând reacția lentă a Londrei pentru apărarea insulei.

Ce a anunțat ministrul Apărării

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a confirmat în fața deputaților că Regatul Unit a început operațiunile. „Marea Britanie desfăşoară acum misiuni aeriene defensive în sprijinul Emiratelor Arabe Unite”, a declarat oficialul.

Healey a oferit și detalii despre primele interceptări reușite ale avioanelor de vânătoare britanice. „Typhoon au distrus cu succes două drone, una deasupra Iordaniei şi cealaltă îndreptându-se spre Bahrein”, a adăugat el.

Baze britanice pentru operațiuni americane anti-Iran

Sosirea bombardierelor americane B-52 la baza Fairford nu este întâmplătoare. John Healey a afirmat că Marea Britanie a permis Statelor Unite să utilizeze două baze strategice, Fairford și Diego Garcia din Oceanul Indian, pentru „operaţiuni defensive specifice împotriva Iranului”.

Scopul acestor operațiuni este de a distruge rachetele iraniene direct la sursa lor, a precizat ministrul apărării.

Desfășurări navale și critici diplomatice

Pe lângă mișcările aeriene, Londra a trimis elicoptere Wildcat şi Merlin în Cipru, în timp ce peste 170.000 de persoane din regiune și-au înregistrat prezența la guvernul britanic. În plus, nava de apărare aeriană HMS Dragon va pleca spre estul Mediteranei „în următoarele zile”, a mai spus John Healey.

Aceste acțiuni vin după ce președintele american Donald Trump l-a criticat dur pe premierul britanic Keir Starmer. Cei doi lideri au avut o convorbire telefonică duminică pe tema războiului, au indicat oficiali.

Soarta portavionului HMS Prince of Wales

Downing Street a intervenit pentru a clarifica zvonurile privind trimiterea în regiune a portavionului HMS Prince of Wales. Un purtător de cuvânt al premierului a negat că s-ar fi luat o decizie fermă în acest sens.

„HMS Prince of Wales a fost întotdeauna în alertă maximă”, a transmis purtătorul de cuvânt. Acesta a adăugat: „Ministerul Apărării creşte nivelul de pregătire al portavionului, reducând timpul necesar pentru plecarea în mare pentru o posibilă desfăşurare, dar nu s-a luat nicio decizie cu privire la trimiterea acestuia”.