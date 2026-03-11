Marius Marin semnează cu Sevilla! Transferul carierei pentru românul de 3 milioane €

Marius Marin, mijlocașul naționalei României, a bătut palma cu Sevilla și va juca din sezonul viitor în La Liga. Mutarea este considerată transferul carierei pentru fotbalistul în vârstă de 27 de ani, care evoluează în prezent la Pisa, în Italia.

Aflat în ultimele luni de contract cu echipa din Serie B, Marin a ajuns la un acord de principiu cu gruparea spaniolă. Potrivit Prosport, care citează presa iberică, internaționalul român a răspuns afirmativ ofertei venite de la Sevilla, după ce evoluțiile sale solide l-au adus pe radarul andaluzilor.

Acord de principiu cu gigantul din La Liga

Jurnaliștii de la elpespunte.es au anunțat că tratativele dintre cele două părți s-au încheiat cu succes. Deoarece Marius Marin nu a mai semnat prelungirea înțelegerii cu Pisa, reprezentanții clubului Sevilla au demarat negocierile și au obținut acordul jucătorului. În sezonul 2025-2026, mijlocașul a bifat 23 de prezențe pentru Pisa, dintre care 22 în campionat și una în Cupa Italiei.

Reacția care a surprins fotbalul românesc

Vestea transferului la o echipă de top a Spaniei a primit și „binecuvântarea” lui Gică Craioveanu, un bun cunoscător al fotbalului spaniol. Reacția acestuia la aflarea veștii a fost una scurtă și elocventă: „Incredibil!”.

Cifrele lui Marin la Pisa și la națională

De la transferul său la Pisa în vara anului 2019, de la Sassuolo, pentru suma de 400.000 de euro, Marius Marin a devenit un om de bază. El a adunat 267 de meciuri oficiale, în care a marcat șapte goluri și a oferit 12 pase decisive, petrecând în total 19.197 de minute pe teren. Pentru echipa națională a României, Marin a jucat în 36 de partide, la care se adaugă alte nouă meciuri pentru selecționata U21.

De la Timișoara la Sassuolo și Pisa

Cariera lui Marin a început la Timișoara, de unde a făcut pasul spre Italia în 2016, la Sassuolo U20. În CV-ul său mai figurează echipe precum Catanzaro și Sassuolo. Conform portalului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață actuală este de 3.000.000 de euro, valoare pe care a mai atins-o în 2021. Ultima sa prelungire de contract cu Pisa a fost semnată la data de 20 octombrie 2021.