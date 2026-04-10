Românii își fac deja calculele pentru vacanța de Paște, iar un drum între București și Cluj-Napoca poate varia enorm ca preț, în funcție de mijlocul de transport ales. Mașina personală poate fi cea mai ieftină variantă, cu un cost de puțin peste 100 de lei, însă numai într-o anumită situație.

Mașina, ieftină doar la comun

dacă acceptăm să mai luăm în mașină doi străini, costul călătoriei scade dramatic. În acest caz, mașina devine cea mai avantajoasă opțiune. Dar lucrurile stau puțin diferit pentru cine călătorește singur, când trenul reintră serios în discuție, mai ales datorită reducerilor pentru elevi, studenți sau pensionari.

„Dacă mai ești cu cineva cu care să mergi cu mașina… cu mașina, normal. Dar și cu trenul e plăcut, e o experiență”, ne-a spus un călător. Alții sunt mult mai pragmatici. Un pensionar a recunoscut că alege trenul mai rar, dar acum a fost o ocazie. „Ca pensionari beneficiem de reducere 50%, cât de cât bine. Altfel, cu benzina și motorina…”, a adăugat acesta.

Aglomerație record la CFR

CFR Călători se așteaptă la un trafic mai mare decât anul trecut. Numărul rezervărilor este deja ridicat, iar cele mai aglomerate zile vor fi, cum era de așteptat, chiar înainte de Paște, pe 13 și 14 aprilie.

„Anul trecut au fost peste 550 de mii de călători. Suntem la jumătatea perioadei de sărbători, ieri erau înregistrate peste 260 de mii de rezervări. Așteptăm să monitorizăm 13 aprilie și 14. Previziunile sunt că anul acesta vor călători și mai mulți decât anul trecut. E sărbătoare de familie, toată lumea pleacă acasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al CFR Călători.

O adevărată migrație.

Autogările, tot mai goale

În schimb, autogările par din ce în ce mai pustii. Deși autocarul poate fi mai rapid pe anumite rute și, nu de puține ori, oferă mai mult confort, prețurile mari îi fac pe oameni să se gândească de două ori. V-ați fi gândit că autocarul, odată o variantă atât de populară, a ajuns în situația asta?

Cosmin Sava, proprietarul unei firme de transport, pune degetul pe rană. „Nu mai are lumea bani. Motorina e 10 lei. Nu mai merge lumea. Au scăzut călătoriile de la an la an. Foarte mult. De la pandemie s-a dus mai mult de jumătate în jos”, explică el. Și totuși, acesta susține că autocarul are avantajele sale clare: „Mai sigur, mai curat, lumea mai civilizată, se comportă altfel față de tren”.

Avionul, rapid dar costisitor

Pentru cei care se grăbesc și au un buget mai generos, companiile aviatice vin cu tot mai multe zboruri interne. Practic, putem zbura din orice zonă a țării în capătul opus, numai că prețul unui bilet pornește de la 70 de euro în sus.