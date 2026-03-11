Mașini ridicate cu forța în Sectorul 4 pentru curățarea rigolelor de primăvară

Autoritățile din Sectorul 4 au început să ridice mașinile parcate pe marile bulevarde, după ce proprietarii acestora au ignorat notificările de a elibera temporar carosabilul. Acțiunea face parte dintr-o campanie amplă de curățenie menită să deblocheze rigolele și gurile de scurgere a apei.

Într-un comunicat transmis miercuri și citat de Adevărul, Primăria Sectorului 4 explică necesitatea acestei măsuri. „Ampla campanie de curățenie de primăvară derulată în aceste zile la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București presupune, între alte activități specifice, o atenție deosebită acordată rigolelor și gurilor de scurgere a apei. Pentru ca reprezentanții operatorului de salubrizare și ai companiei Totul Verde să poată decolmata și igieniza spațiile de preluare a apei de pe carosabil, a fost solicitat sprijinul Poliției Locale Sector 4 și al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (DMU), care au notificat utilizatorii autoturismelor parcate la marginea bulevardelor cu privire la necesitatea mutării temporare a acestora, în vederea desfășurării operațiunilor de curățenie”.

Ce se întâmplă cu șoferii care ignoră notificările

Majoritatea conducătorilor auto au colaborat cu autoritățile și și-au mutat vehiculele la timp. Totuși, în cazurile în care șoferii nu au răspuns solicitărilor, echipele de intervenție au fost nevoite să elibereze carosabilul prin ridicarea temporară a autoturismelor.

„Deși, în mare măsură, deținătorii autovehiculelor au apreciat mesajul primit și au sprijinit campania de curățenie, mutându-și mașinile din zonele care urmau a fi salubrizate, au existat și situații în care notificările autorității publice locale nu au avut efectul scontat. În aceste cazuri, polițiștii locali și reprezentanții DMU au făcut parte din echipele de lucru și, folosind infrastructura tehnică de care dispun, au ridicat temporar mașinile aflate pe traseul aprobat și planificat pentru salubrizare, iar după finalizarea operațiunilor specifice au readus autoturismele pe locurile de parcare inițiale”, precizează Primăria.

Zonele vizate de operațiunea de curățenie

În ultimele zile, operațiunile s-au desfășurat pe Șoseaua Berceni, pe tronsonul dintre Piața Sudului și Apărătorii Patriei, și pe strada Ion Iriceanu, între Apărătorii Patriei și Șoseaua Olteniței. Pe lângă carosabil, pe aceste artere au fost spălate și igienizate și elementele de mobilier urban de pe trotuare.

Lucrările de curățenie au vizat și obiective strategice, unde s-a lucrat pe timpul nopții pentru a nu afecta traficul. „Totodată, în cadrul aceleiași campanii, de o igienizare temeinică au avut parte atât zona Eroii Revoluției, cât și Pasajul Unirii, obiective publice care, prin poziționarea lor strategică și prin importanța pe care o au pentru fluidizarea traficului rutier, au impus realizarea activităților de curățenie pe timpul nopții. În plus, pe lângă parcările aflate la marginea bulevardelor, în ultimele zile au fost curățate și igienizate și parcările de tip park & ride, precum cea aferentă stației de metrou Tudor Arghezi, cea din apropierea stației de metrou Piața Sudului, dar și cea din proximitatea unităților medicale de pe Șoseaua Berceni, de pe strada Tulnici”, se mai arată în comunicat.

Unde vor continua lucrările

Campania de curățenie nu se oprește aici. Autoritățile anunță că operațiuni similare vor fi derulate și în zilele următoare, iar echipele de salubrizare își vor concentra eforturile în zone precum Turnu Măgurele, Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu.

Sursa: Adevarul