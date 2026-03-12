Meghan Markle, invitată la o cină exclusivistă unde biletul costă 1.440 de lire

Meghan Markle va fi atracția principală a unui eveniment exclusivist pentru femei, care va avea loc luna viitoare în Australia. Ducesa de Sussex va participa în calitate de invitat special la o cină unde biletele se vând cu 1.440 de lire sterline de persoană.

Evenimentul de trei zile este organizat în Sydney de Gemma O’Neill, gazda podcastului „Her Best Life”, și este descris drept „weekendul suprem pentru fete”. Potrivit Thesun, la acest retreat vor participa 300 de persoane, iar cele care achiziționează bilete VIP vor beneficia de un loc în primul rând și de o fotografie de grup cu Ducesa.

Ce a convins-o pe Meghan să participe

Prezența Ducesei a fost anunțată chiar de organizatoarea Gemma O’Neill. Aceasta a dezvăluit că Meghan a acceptat invitația datorită unei cunoștințe comune și a valorilor promovate de comunitatea sa. „Mă simt atât de flatată că, de fapt, face acest lucru ca o favoare datorită prietenului nostru comun”, a declarat O’Neill.

Organizatoarea și-a exprimat admirația pentru soția Prințului Harry, subliniind reziliența de care a dat dovadă de-a lungul anilor. „Am admirat această femeie și prin ce a trecut. Cum a demonstrat cum o femeie poate fi doborâtă și totuși se poate ridica”, a spus Gemma O’Neill. Aceasta a adăugat că Meghan rezonează cu misiunea evenimentului: „O face pentru că iubește cu adevărat esența comunității noastre – femei care încearcă să se dezvolte, să fie cea mai bună versiune a lor și să încerce să ajute alte femei”.

Harry și Meghan revin în Australia după șase ani

Vizita Ducesei face parte dintr-o călătorie mai amplă pe care o va face în Australia alături de Prințul Harry. Un purtător de cuvânt al cuplului a confirmat oficial deplasarea, oferind primele detalii despre scopul acesteia. Evenimentul din Sydney este doar unul dintre angajamentele pe care le vor onora.

„Prințul Harry și Meghan, Ducele și Ducesa de Sussex, vor vizita Australia pentru a lua parte la o serie de angajamente private, de afaceri și filantropice”, a transmis purtătorul de cuvânt. Acesta a menționat că „detalii suplimentare vor fi comunicate la momentul potrivit”. Ultima vizită a cuplului în Australia a avut loc în 2018, la cinci luni după nuntă, în cadrul unui turneu regal oficial.