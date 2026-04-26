Mâncarea de stradă nu mai este de mult o opțiune ieftină. La festivalurile din toată țara, prețurile au explodat, ajungând la nivel de restaurant, dar românii continuă să stea la cozi și să plătească fără ezitare. Un meniu simplu, format dintr-un burger, cartofi și o băutură, poate ajunge rapid la 90 sau chiar 100 de lei.

Costurile din spatele tejghelei

Elena Gheorghe, din București, străbate țara de peste doi ani într-o autorulotă transformată în bucătărie mobilă. Vinde macaroane cu brânză, dar după o rețetă americană, și nu duce lipsă de clienți, ajungând și la peste 800 într-o zi bună. Iar munca nu e deloc simplă. „Procesul nu e tocmai unul atât de uşor, noi suntem mai aparte, că noi chiar gătim totul”, afirmă Elena.

Cât despre preț, pare să fie unul corect, cel puțin ei. „La noi, la Mac and Cheese scot undeva la 50 de lei per produs, dar ni se pare un preţ corect pentru clienţii noştri, pentru că primesc aproximativ 500 de grame de mâncare”, a mai spus ea.

Cât costă, pe bune, un burger

Și nu e un caz izolat. La un alt stand, prețurile sunt la fel de piperate. „Se vinde double-ul și mushroom, double avem cu 52 de lei, și mushroom cu 48”, spune Alex, un alt reprezentant al unui food truck. Dar cum se ajunge la aceste sume? Păi, hai sa vedem. Doar taxa de participare la un eveniment de profil, precum cel desfășurat în acest weekend la Timișoara, este de aproximativ 5.000 de lei pentru fiecare comerciant. Adaugă la asta scumpirile la materii prime și ai rețeta perfectă pentru un burger la preț de friptură la restaurant.

Experiența bate prețul

Diferența față de un restaurant clasic nu mai este, așadar, atât de mare. Numai că aici oamenii nu vin doar pentru gust. Vin pentru atmosferă, pentru muzică și pentru întreaga experiență. Iar asta pare să cântărească mai mult decât prețul din meniu. „E mult mai plăcut decât într-un restaurant, să stăm închişi”, afirmă o femeie prezentă la festival.

Lucrurile stau puțin diferit pentru alții.

Unii clienți (și nu sunt puțini) rămân sceptici. „Nu se justifică să cumperi de aici unde preţurile sunt la fel, mănânci…uite cum mănânci pe scaunele astea… confortul nu este la fel”, spune un bărbat, arătând spre mobilierul improvizat.

Cert e că fenomenul ia amploare. La Timișoara, de exemplu, în Piața Libertății, Food Truck Festival adună timp de trei zile nu mai puțin de 16 concepte culinare din toată țara. Oferta este variată, de la burgeri gourmet și pizza, până la paste, deserturi, cafea de specialitate sau preparate balcanice, iar accesul în zonă este gratuit.