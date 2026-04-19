Meta Platforms, gigantul din spatele Facebook și Instagram, se pregătește de un nou val masiv de concedieri. Începând cu 20 mai, aproximativ 8.000 de angajați își vor pierde locurile de muncă, acesta fiind doar primul pas dintr-un plan de restructurare mult mai amplu, alimentat de investițiile colosale în inteligența artificială.

Primul val lovește în mai

Prima etapă a restructurării va debuta pe 20 mai. Atunci, compania va renunța la circa 10% din forța sa de muncă la nivel global, ceea ce se traduce, pe bune, în aproape 8.000 de oameni. Surse din interiorul companiei au confirmat că acesta este doar începutul.

Iar alte reduceri de personal sunt deja planificate pentru a doua jumătate a anului. Detaliile exacte privind amploarea și calendarul acestora nu au fost încă bătute în cuie, planurile putând fi ajustate în funcție de evoluția rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială. Se ia în calcul o reducere totală de peste 20% a numărului de angajați la nivel mondial.

Inteligența artificială, motorul restructurării

Dar cum vine asta, profituri record și totuși concedieri? Totul se învârte în jurul strategiei lui Mark Zuckerberg, care investește sute de miliarde de dolari în dezvoltarea AI.

Directorul general încearcă să remodeleze radical modul de funcționare al companiei, punând inteligența artificială în centrul tuturor operațiunilor. Nu e un caz izolat. Întregul sector tehnologic american pare să urmeze aceeași direcție. De exemplu, Amazon a eliminat în ultimele luni aproximativ 30.000 de posturi corporative, adică aproape 10% din personalul administrativ. Și compania fintech Block a redus aproape jumătate din numărul angajaților în februarie. În ambele situații, conducerea a justificat deciziile prin creșterea eficienței adusă de utilizarea AI.

Un sector tech în plină transformare

Cifrele vorbesc de la sine.

Potrivit platformei Layoffs.fyi, care monitorizează concedierile din industrie, peste 73.000 de angajați din sectorul tehnologic și-au pierdut deja locurile de muncă în acest an. V-ați gândit vreodată la amploarea acestui fenomen? Pentru a pune lucrurile în perspectivă, pe parcursul întregului an 2024, numărul total al celor disponibilizați a fost de aproximativ 153.000.

Profituri record, dar eficiență înainte de toate

Pentru Meta, aceste concedieri sunt cele mai semnificative după restructurarea din perioada 2022-2023 (numită de companie „anul eficienţei”), când aproximativ 21.000 de angajați au fost dați afară. Numai că, spre deosebire de runda anterioară, compania se află acum într-o poziție financiară mult mai solidă. În 2025, Meta a generat venituri de peste 200 de miliarde de dolari și un profit de aproximativ 60 de miliarde, chiar și cu investițiile masive în inteligență artificială. La finalul anului trecut, compania cu sediul în Menlo Park, California, avea aproape 79.000 de angajați.

Reorganizare internă la Menlo Park

Dincolo de cifre, în ultimele săptămâni au avut loc reorganizări intense în interiorul Meta. Echipe din divizia Reality Labs au fost restructurate, iar ingineri din diverse departamente au fost transferați într-o nouă structură, denumită „Applied AI”. Rolul acesteia este de a accelera dezvoltarea unor agenți de inteligență artificială capabili să scrie cod și să execute sarcini complexe în mod autonom. O parte dintre angajați ar urma să fie mutați și în noua divizie Meta Small Business, creată luna trecută, ca parte a aceluiași proces de reorganizare internă.