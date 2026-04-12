O entitate despre care puțini știu, SAL-Fin, a adus consumatorilor români aflați în conflict cu firmele financiare peste 21 de milioane de lei în ultimii 10 ani. Aceasta este suma câștigată în plus față de ofertele inițiale, iar mecanismul este complet gratuit și reprezintă o alternativă la procesele lungi și costisitoare din instanță, vizând în special problemele de pe piața RCA.

Ce spune oficialul ASF

Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din piețele financiare nonbancare (SAL-Fin) funcționează sub umbrela Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), iar rezultatele sale recente sunt lăudate de conducerea instituției. Doar în anul 2025, clienții au primit circa 1,2 milioane de lei în plus. „Rezultatele înregistrate de SAL-Fin în 2025 confirmă utilitatea unui mecanism modern, care aduce valoare concretă consumatorilor și contribuie la consolidarea încrederii în piețele financiare non-bancare. Sumele suplimentare obținute reflectă eficiența procesului de conciliere și capacitatea acestuia de a genera soluții echilibrate, într-un cadru transparent, gratuit și rapid. La zece ani de activitate, SAL-Fin se conturează ca un instrument matur, aliniat standardelor europene, care completează în mod eficient mecanismele clasice de protecție a consumatorilor”, declară Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședinte al ASF.

Iar interesul pentru acest mecanism a continuat să crească. În 2025 au fost înregistrate 995 de cereri de conciliere, cu aproximativ 31% mai multe decât în anul anterior. Dintre acestea, 510 cereri au fost acceptate spre soluționare, iar 396 au fost deja finalizate.

Cum funcționează, pe bune?

Dar cât de repede se mișcă lucrurile, vă întrebați? Ei bine, durata medie de soluționare a fost de aproximativ 30 de zile pentru procedura de propunere a unei soluții și de 53 de zile pentru cea de impunere a unei soluții. Majoritatea covârșitoare a consumatorilor (81%) au optat pentru procedura prin care se impune o soluție, în timp ce 19% au ales varianta propunerii.

Un detaliu important este că peste 90% dintre proceduri s-au desfășurat online, ceea ce arată un grad ridicat de accesibilitate. Și mai important, soluțiile adoptate au fost acceptate de părți într-o proporție de aproximativ 90%, ceea ce reflectă funcționalitatea mecanismului.

Peste 4.100 de litigii rezolvate.

În cei 10 ani de activitate, SAL-Fin a soluționat peste 4.100 de litigii din cele 8.000 de cereri primite. E drept că nu toate cererile sunt acceptate, multe fiind respinse fie pentru că vizau entități nesupravegheate de ASF, fie din cauza documentației incomplete.

Cazuri concrete: Sute de mii de lei dintr-un foc

Piața asigurărilor, în special segmentul RCA, domină detașat numărul de cazuri. Din cele 396 de litigii soluționate în 2025, 394 au vizat piața asigurărilor-reasigurărilor și doar câte unul piața de capital și cea a pensiilor private. Cifrele arată că miza poate fi uriașă pentru un singur păgubit.

Spre exemplu, cea mai mare sumă obținută de un consumator, peste oferta inițială a asiguratorului, se ridică la 669.900 lei în 2025, reprezentând despăgubirea aferentă unui caz de vătămare corporală. Dar nu este singurul caz de acest fel. În alte dosare instrumentate de SAL-Fin în același an s-au obținut sume semnificative, precum o indemnizație de asigurare pentru invaliditate permanentă totală în cuantum de 346.737 lei sau despăgubiri pentru daune morale (aferente suferinței fizice și psihice) de 384.800 lei.

Accesarea procedurilor SAL-Fin nu închide ușa justiției. Consumatorii care nu sunt mulțumiți de soluție pot în continuare să ceară despăgubiri în instanță. Totuși, din cele 510 cereri admise în 2025, o parte semnificativă au fost respinse procedural: 227 de cereri (adică 57% din totalul respingerilor) au fost formulate împotriva unor comercianți care nu se află sub supravegherea ASF, iar alte 122 au fost refuzate pentru documentație incompletă.