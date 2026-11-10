Dacă primești pensia în cont sau pe card, poți obține talonul de pensie electronic din contul tău CNPP. Intră în secțiunea „E-Talon” și bifează acordul pentru primirea lui, dacă nu aveai deja serviciul activ; după ce apare, îl poți descărca și folosi la instituțiile publice fără să prezinți hârtia.

Cine poate primi talonul electronic

Legea nr. 360/2023 dă acest drept persoanelor plătite în cont sau pe card care cer talonul electronic. Acesta arată sumele plătite și are aceeași valoare ca talonul pe hârtie în relația cu instituțiile și autoritățile publice. Ele nu pot condiționa un serviciu de prezentarea variantei tipărite.

Cum îți faci cont și descarci talonul

Contul se face pe portalul CNPP, la www.cnpp.ro. CNPP oferă trei căi de creare a contului: prin aplicația de identificare ROeID, cu semnătură electronică calificată sau prin depunerea unei cereri la ghișeu. Primele două se pot face online.

Dacă ai deja cont din vechiul portal, intră cu aceleași date de autentificare. Dacă nu ai cont, alege una dintre cele trei căi de creare. Pentru ROeID, folosește aplicația ca să îți confirmi identitatea și să te autentifici; datele de acces sunt gestionate în ROeID. Pentru calea cu semnătură electronică, ai nevoie de o semnătură calificată. Pagina CNPP pentru crearea contului are și tutoriale video pentru aceste căi. Dacă alegi ghișeul, completează formularul cu numele, CNP-ul, adresa ta de e-mail, datele actului de identitate și domiciliul. Tipărește și semnează cererea, apoi depune-o personal la orice casă teritorială de pensii, cu actul de identitate în original. După aprobarea contului, deschide în cel mult 72 de ore legătura primită pentru stabilirea parolei. După autentificare, intră în spațiul personal din portal și deschide secțiunea „E-Talon”. Dacă nu ai cerut înainte documentul electronic, bifează acolo acordul pentru primirea lui. Simplul fapt că ai cont nu activează serviciul. Când documentul apare în „E-Talon”, deschide-l și descarcă-l pe telefon sau pe calculator.

Dacă aveai deja activ talonul electronic în vechiul portal, îl poți vedea în cel nou fără un acord nou, începând cu drepturile aferente lunii august 2026.

Când apare în cont

Luna în care poate fi transmis talonul depinde de ziua în care dai acordul. Dacă îl dai până la o limită stabilită între zilele 5 și 10 ale lunii, documentul poate apărea în luna următoare. După acea limită, poate apărea peste două luni; nu este aceeași zi-limită fixă pentru fiecare lună.

De exemplu, pentru un acord dat la 3 noiembrie 2026, talonul poate fi transmis în decembrie 2026. Pentru un acord dat la 11 noiembrie 2026, poate fi transmis în ianuarie 2027. Acestea sunt luni posibile, nu zile promise pentru afișarea documentului.

Ce arată talonul și ce verifică acel cod QR

Talonul electronic arată sumele plătite. Separat de acesta, CNPP a început să distribuie un nou talon mov pe hârtie, cu detalii suplimentare despre sumele care alcătuiesc plata și cu un cod QR. Modelul nou ajunge, de la plata aferentă lunii noiembrie 2026, la beneficiarii plătiți în cont sau pe card din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Înlocuirea se face treptat, iar taloanele vechi rămân valabile.

Codul QR de pe talon se scanează cu camera telefonului prin serviciul CNPP pentru verificarea autenticității documentului. Scanarea nu acordă reduceri sau gratuități. Codul este confirmat pe noul talon mov tipărit; obținerea e-Talonului din cont nu depinde de scanarea unui cod.

Ce faci dacă talonul lipsește sau are date greșite

Dacă nu îl găsești în cont, verifică dacă aveai serviciul activ în vechiul portal sau dacă ai bifat acordul în „E-Talon”. Uită-te la luna în care ai dat acordul și la calendarul de transmitere. În cont pot fi văzute cel mult șase e-taloane, așa că descarcă documentele pe care vrei să le păstrezi.

Dacă perioada în care putea fi transmis a trecut, sesizează casa teritorială de pensii sau CNPP. Pentru relații cu publicul, CNPP afișează numărul 031.828.88.00, disponibil de luni până joi între 09:00 și 11:00 și între 12:00 și 14:00, iar vineri între 09:00 și 12:00. O cerere sau reclamație despre pensie trebuie să conțină CNP-ul.

Dacă suma plătită diferă de cea la care ai dreptul, cere revizuirea la casa teritorială de pensii și indică diferența reclamată. Casa poate corecta drepturile și din proprie inițiativă, printr-o decizie de revizuire. Talonul dovedește plata, dar pensia cuvenită nu se poate recalcula numai din el, fără datele folosite la stabilirea ei.

Întrebări frecvente

Mai vine talonul pe hârtie în decembrie?

Da. Talonul aferent plății din decembrie este trimis și pe hârtie, deoarece include cupoanele de călătorie.

Ce se întâmplă dacă primesc pensia prin Poștă?

Poșta duce plata și documentul de informare la domiciliu între zilele 1 și 15 ale lunii. Dacă ai fost avizat, le poți ridica de la ghișeul poștal în cele două zile lucrătoare de după ultima zi de plată.

Când ajunge pensia în cont sau pe card?

CNPP indică plata între zilele 12 și 13 ale lunii. Aceasta este data plății, nu o dată fixă la care apare e-Talonul după activare.

Ce fac dacă am o eroare de calcul mai veche?

Poți cere revizuirea la casa teritorială de pensii. Pentru sume neplătite din cauza unei erori materiale sau de calcul, legea nu aplică termenul general de prescripție recuperării lor.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; informările și paginile de ajutor ale Casei Naționale de Pensii Publice despre crearea contului, noul portal, e-Talon, talonul mov, verificarea codului QR, plata pensiilor și relațiile cu publicul.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, din Wikimedia Commons.