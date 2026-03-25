Prețurile tot mai mari la carburanți îi obligă pe șoferi să regândească fiecare drum, transformând mașina într-un lux pentru mulți. Numai că există soluții simple, la îndemâna oricui, care pot scădea consumul chiar și cu 20%, fără investiții suplimentare. Totul ține de câteva obiceiuri schimbate și un pic de atenție.

Cât te costă, de fapt, neatenția la pompă

La prima vedere, o diferență de câțiva bani pe litru pare nesemnificativă. Însă, în realitate, lucrurile stau puțin diferit. Mulți șoferi alimentează „cu porția”, simțind imediat fiecare scumpire. O metodă simplă de a economisi este compararea prețurilor înainte de a alimenta. De exemplu, la o benzinărie litrul de motorină poate costa 10,17 lei. Dar o verificare rapidă pe o aplicație poate dezvălui o stație în apropiere unde prețul este de 9,90 lei pe litru.

Diferența pare mică, dar se adună.

La un plin, această mică diferență poate însemna 20 de lei economisiți. V-ați gândit vreodată la câți bani se strâng așa într-un an?

Stilul de condus dictează economia

Dincolo de prețul de la pompă, cel mai mare impact asupra consumului îl are stilul de condus. Un șofat agresiv, cu frânări și accelerări bruște, topește combustibilul din rezervor. Un condus preventiv și lin poate face minuni. Hai să vedem ce spun specialiștii.

Bogdan Mane, instructor auto, oferă câteva sfaturi concrete: „Schimbarea treptelor de viteza in turatii cat mai joase intre 1.500-2.500. Un lucru important presiunea in pneuri, conteaza foarte mult. O presiune scazuta, neadecvata impedica rularea”. E drept că mulți ignoră presiunea din anvelope, dar o verificare periodică poate reduce vizibil frecarea cu carosabilul și, implicit, consumul.

Micile detalii care fac diferența

Până și bagajele inutile din portbagaj cântăresc greu pe bonul de la finalul lunii. Fiecare kilogram în plus înseamnă un efort suplimentar pentru motor. O altă metodă eficientă este împărțirea costurilor. Atunci când plecăm spre serviciu, de exemplu, putem lua un coleg cu noi și împărți cheltuielile de la pompă (o practică tot mai des întâlnită).

Iar aerul condiționat, deși indispensabil vara, este un mare consumator. Utilizarea lui corectă poate aduce economii. „Aerul conditionat trebuie sa fie undeva 5-7 grade mai jos decat temperatura de afara. Este recomandat sa activam sistemul de recirculare a aerului pentru ca ajuta foarte mult la consum”, a adăugat Bogdan Mane.

Pe autostradă, viteza înseamnă bani arși

La drum lung, pe autostradă, tentația de a apăsa pedala de accelerație este mare. Si totuși, o viteză mai mică se traduce direct în economie de combustibil. Reducerea vitezei cu doar 20-30 de kilometri pe oră poate avea un impact surprinzător. O mașină cu un motor diesel de 2.000 de centimetri cubi ar putea economisi în acest fel până la un litru și jumătate de combustibil la o sută de kilometri.

Chiar și felul în care alimentăm contează. Specialiștii recomandă să nu lăsăm niciodată rezervorul să ajungă „pe roșu”. Ideal este să alimentăm când mai avem aproximativ un sfert de combustibil în rezervor.