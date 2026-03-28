Cu doar două săptămâni înainte de Paște, crescătorii de miei trag un semnal de alarmă. Listele de rezervări sunt la jumătate față de anul trecut, deși mulți fermieri au decis să mențină prețurile din 2025. Clienții sună, se interesează de costuri, apoi renunță, afectați de valul de scumpiri care le-a subțiat deja bugetele.

Fermierii, între pesimism și speranță

Într-una dintre cele mai mari ferme din judeţul Iaşi, din cei 900 de miei, jumătate sunt destinați vânzării. Până acum însă, abia s-au rezervat câteva zeci. „Cam 50% s-au rezervat, anul trecut aveam mult mai multe. Mulţi vor jumătăţi, întreg mai puţin. Câte un picior, toată lumea vrea câte o pulpă”, declară fermierul Sorin Neamţu.

În Bistrița, în schimb, lucrurile stau puțin diferit. Acolo, crescătorii sunt ceva mai optimiști și speră să vândă toată marfa. „Îi dăm, când îi dăm, îi dăm pe toţi. O să fie în jur de vreo 400 de dat, plus ce oprim, până într-o sută”, spune Cristian Iacob, un alt crescător de animale.

Prețul a rămas neschimbat, dar buzunarele s-au golit

Mulți crescători, de teamă să nu rămână cu marfa nevândută, au păstrat prețul de anul trecut.

45 de lei costă kilogramul.

Iar cine cumpără mielul înainte de sacrificare îl poate lua mai ieftin cu 20 de lei. Numai că, la prima vedere, nici măcar această strategie nu pare să funcționeze. Scumpirile din ultimul an au tăiat serios din pofta românilor.

O jumătate, un sfert, cât se mai poate

Realitatea se simte cel mai bine la firul ierbii, printre cumpărători. „Mâncăm mai puţin, că nu avem cum. Amu ne-am permis, am mâncat un miel cu familia, cu copiii. Anul acesta mâncăm o jumătate, un sfert. E greu, cum bine ştie toată lumea, dar încercăm să supravieţuim”, spune un client.

Și la oraș situația e similară. În piețele din Iași, de exemplu, galantarele pentru carnea de miel sunt încă goale, deși mai sunt doar două weekenduri până la Paște. „Am de la cineva de la ţară, de cumpărat, nu cumpăr! O ciorbă, un pic de friptură şi atât! Nici nu avem ce să facem cu unul întreg, nu suntem o familie mare. Mai ales dacă nu consumi regulat şi doar la ocazii. Noi nu consumăm în rest, doar de Paşte”, explică un alt cumpărător. Până la urmă, cum să cumperi un miel întreg când consumul mediu anual este de doar 2 kilograme de persoană?

Carnea de ied, noua modă pe masa de Paște

În acest peisaj se conturează o nouă tendință. Cei care își permit totuși o masă de sărbătoare, dar vor să încerce și altceva, aleg carnea de ied. Are un preț similar cu cea de miel (uneori chiar identic), dar este considerată mai sănătoasă, având mai puțin colesterol și mai puține calorii.