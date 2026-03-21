Ministerul Sănătății adună 40 de experți pentru noua strategie de îngrijiri paliative

Ministerul Sănătății face pași concreți pentru a dezvolta serviciile de îngrijiri paliative și la domiciliu, considerate esențiale pentru un sistem sanitar complet. Peste 40 de experți naționali și internaționali s-au reunit la București pentru a elabora Strategia Națională în acest domeniu, un demers susținut financiar și prin PNRR.

O prioritate pentru sistemul sanitar

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis clar că dezvoltarea acestor servicii reprezintă o prioritate absolută. El a subliniat că un sistem medical funcțional nu poate exista fără aceste componente, care oferă sprijin pacienților și familiilor în momente critice. „Îngrijirea care aduce confort şi demnitate nu ar trebui să fie un privilegiu. În orice sistem de sănătate funcţional, paliaţia şi îngrijirile la domiciliu nu sunt opţionale. Sunt o formă de respect faţă de pacient şi faţă de familie, mai ales în cele mai dificile momente. Fără ele, vorbim despre un sistem incomplet”, a declarat ministrul Sănătății.

Grup de lucru cu experți internaționali

Pentru a pune bazele acestei strategii, la București a avut loc o reuniune de lucru esențială. „Peste 40 de experţi, alături de parteneri naţionali şi internaţionali, s-au întâlnit la Bucureşti, în cadrul Grupului Tehnic de Lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijiri la Domiciliu”, a precizat Alexandru Rogobete.

Dar, până la urmă, ce se dorește concret? Implicarea specialiștilor de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) indică o abordare care vizează alinierea la standardele internaționale. Ministrul a explicat obiectivele: „Împreună cu experţii OMS şi cu sprijinul oferit prin PNRR, lucrăm la soluţii reale: integrarea serviciilor în sistemul de sănătate, acces la medicamente esenţiale, ghiduri clinice clare, finanţare sustenabilă şi extinderea îngrijirilor la domiciliu (un sector subdezvoltat în prezent).”

Mai puține strategii, mai multe soluții

Iar ministrul Sănătății a insistat pe nevoia de a trece de la vorbe la fapte, de la documente strategice la măsuri cu efecte reale în viața pacienților. Viziunea sa este una pragmatică. „Nu proiecte stufoase, ci măsuri clare, inspirate din modele care funcţionează deja în alte ţări, adaptate rapid şi implementate eficient în România”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Un mesaj cât se poate de direct.

În același timp, acesta a transmis că își dorește „mai puţine strategii scrise şi mai multe soluţii aplicate”, subliniind importanța implementării rapide. E drept că strategia are ca scop final extinderea accesului pacienților la servicii de îngrijire paliativă și la domiciliu, în special în cazurile unde tratamentul curativ nu mai este o opțiune. Prin aceste măsuri se urmărește nu doar tratarea bolii, ci și asigurarea calității vieții, reducerea suferinței și sprijinirea familiilor.

Și tocmai această dezvoltare a serviciilor este văzută ca un pas necesar pentru modernizarea sistemului de sănătate din România, aliniindu-l la practicile europene în domeniu, unde îngrijirea la domiciliu și cea paliativă sunt de mult timp piloni ai sistemelor de sănătate.