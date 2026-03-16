Ministru din EAU Atacurile Iranului sunt aproape ieșite de sub control

Atacurile lansate de Iran asupra statelor din Golf sunt fără precedent și „aproape ieșite de sub control”, avertizează Reem Al Hashimy, ministrul pentru cooperare internațională al Emiratelor Arabe Unite. Oficialul susține că EAU a suportat cele mai multe atacuri cu rachete și drone din regiune și acuză Teheranul că a vizat inclusiv infrastructură civilă.

Reacție neașteptată și irațională

Reacția Teheranului a fost o surpriză totală. Într-un interviu acordat postului Australian Broadcasting Corporation, ministrul a descris șocul resimțit de statele din Golf: „A fost ceva cu adevărat fără precedent, aproape ieșit de sub control, aș spune, ca Iranul să atace tocmai țările care au cerut de-escaladarea și care au insistat ca acest război să nu înceapă niciodată. Ne-a luat complet prin surprindere”.

E drept că nimeni nu se aștepta la o asemenea turnură. „Noi am suportat greul majorității atacurilor cu rachete și drone și este cu adevărat surprinzător pentru noi că Iranul a ales această cale irațională de a se lupta cu statele din Golf și de a acționa într-un mod atât de ilegal și inacceptabil”, a adăugat oficialul.

Infrastructura civilă, o țintă directă

Dar ce anume este vizat, mai exact? Reem Al Hashimy a respins ideea că Emiratele ar fi nemulțumite de Statele Unite sau de Israel pentru izbucnirea conflictului, mutând întreaga responsabilitate pe acțiunile Teheranului. „Indiferent de modul în care a început acest conflict, măsurile de represalii ale Iranului împotriva statelor din Golf sunt problema reală pentru noi”, a spus ea.

Ministrul a subliniat că obiectivele nu sunt doar militare. „Ei vizează și infrastructura civilă, fie că vorbim despre aeroporturi sau despre petroliere”. Mai mulți analiști cred, de altfel, că aceste atacuri urmăresc să pună presiune asupra președintelui american Donald Trump și să creeze tensiuni între Washington și statele din Golf.

Parteneriatul cu SUA rămâne solid

Ar putea aceste atacuri să schimbe alianțele strategice din regiune? Întrebată dacă presiunea iraniană ar putea determina Emiratele să renunțe la găzduirea bazelor americane (una dintre ele se află lângă Abu Dhabi), ministrul a fost categoric.

„Dimpotrivă. Relația noastră cu Statele Unite este un parteneriat strategic de lungă durată.”

Mesajul pentru Teheran a fost la fel de clar.

„Nu vom răspunde la intimidare dând înapoi”. Până la urmă, e o declarație de forță într-un context extrem de volatil.

Impactul depășește sectorul energetic

Și totuși, tensiunile au deja efecte concrete. Mai multe companii aeriene au suspendat temporar zborurile către Abu Dhabi, unde se află o bază aeriană americană vizată de atacuri. Numai că miza reală este economică și globală.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă vitală, a fost serios afectat. Prin această zonă trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol. Impactul ar putea fi însă mult mai larg, a avertizat ministrul. „Strâmtoarea Ormuz este ruta prin care trece o mare parte din comerțul global, fie că vorbim despre ulei de gătit, produse petrochimice sau bunuri manufacturate”.