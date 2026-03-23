România ar putea trimite militari pentru a sprijini operațiunile de deminare din zona Strâmtorii Ormuz. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat însă că o decizie finală nu a fost încă luată. Totul depinde de o corelare cu ceilalți aliați internaționali implicați în coaliție.

O decizie în așteptare

Disponibilitatea României de a participa la eforturile internaționale a fost confirmată la cel mai înalt nivel, însă detaliile concrete sunt încă în analiză. E drept că situația este complexă și necesită o coordonare atentă. Ministrul Radu Miruță a explicat pe larg care este stadiul actual al discuțiilor și ce ar putea oferi, concret, țara noastră.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani. Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a declarat Radu Miruță.

Experiența din Marea Neagră, un atu

Iar experiența acumulată în Marea Neagră în ultimii ani pare să fie principalul atu al României. V-ați gândit vreodată că expertiza dobândită aproape de casă ar putea fi solicitată la mii de kilometri distanță, într-unul dintre cele mai fierbinți puncte strategice ale globului? România nu ar merge acolo cu mâna goală.

Contribuția ar putea varia de la ofițeri de stat major și schimb de informații esențiale până la trimiterea de personal specializat direct în operațiunile de deminare.

Totul depinde de puzzle-ul internațional.

Context internațional tensionat

Numai că implicarea României nu vine într-un vid geopolitic. Anunțul apare într-un moment de tensiune maximă în Orientul Mijlociu, unde o coaliție formată din cinci țări europene și Japonia încearcă să securizeze calea navigabilă vitală. Mișcarea vine pe fondul unor acțiuni militare deja vizibile, cum ar fi trimiterea de către Regatul Unit a unui submarin nuclear în Marea Arabiei, capabil să lanseze rachete Tomahawk.

Situația este complicată și de ultimatumurile lansate de Președintele american Donald Trump (care a amenințat că va „ține minte” refuzul aliaților NATO de a se implica), adăugând un strat suplimentar de presiune politică asupra statelor europene. Decizia finală a României va fi luată, așadar, nu doar pe baza capacităților proprii, ci și în funcție de dinamica extrem de volatilă a alianțelor și a evenimentelor din regiune.