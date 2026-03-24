Trei aeronave cisternă americane au aterizat luni la Baza 90 din Capitală, stârnind un val de întrebări. În acest context, ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit clarificări ferme. El a dat asigurări că avioanele militare aduse la Otopeni și Mihail Kogălniceanu nu decolează de pe teritoriul României cu încărcătură explozivă la bord.

Clarificări cerute direct americanilor

Ministrul a dezvăluit un detaliu din culisele discuțiilor cu partenerii americani, o procedură internă a Ministerului Apărării care a precedat aprobarea finală. E drept că lucrurile nu s-au mișcat fără o verificare amănunțită. Înainte ca subiectul să ajungă în CSAT și apoi în Parlament, partea română a cerut lămuriri suplimentare.

„Să ştiţi că înainte de a fi discuţia în CSAT – şi acum vă spun o chestie oarecum internă din Ministerul Apărării – înainte de a se ajunge în faţa Parlamentului, în baza adresei pe care noi am primit-o de la Statele Unite ale Americii, am revenit cu nişte clarificări. Şi rezoluţia pe care am pus eu pe acele clarificări şi am primit răspuns a fost: vă rog să ne spuneţi dacă există vreun scenariu în care ce vă punem noi la dispoziţie va fi utilizat pentru a se pleca cu explozibil, cu încărcătură armată cu aceste aeronave”, a explicat Radu Miruță, luni seară, la B1 Tv.

Iar răspunsul americanilor a fost tranșant.

„Şi s-a răspuns cu subiect şi predicat: Nu”, a continuat ministrul.

Rolul Parlamentului: Doar parcare

aprobarea dată de Parlamentul României are limite foarte clare. Nu este un cec în alb pentru orice tip de misiune militară care ar putea pleca de pe teritoriul nostru. Cum vine asta? Până la urmă, este vorba doar de o facilitate de staționare.

„Deci aeronavele pe care Parlamentul României le-a autorizat să vină la Baza 90 de la Otopeni sau să vină la baza de la Mihail Kogălniceanu, prin decizie pe care noi o dăm, nu au voie să plece cu încărcătură explozivă. Aceste aeronave sunt folosite de Statele Unite ale Americii acolo unde ele consideră. Nu este o aprobare pe care o dă ministrul Apărării sau Ministerul Apărării despre unde să plece aceste aeronave. Parlamentul a autorizat, dacă vreţi între ghilimele, să poată fi parcate acolo”, a punctat Miruță.

Misiuni secrete, dar fără bombe

Vicepremierul a recunoscut că autoritățile române nu au informații despre destinațiile exacte ale acestor aeronave după decolare. Aceste date pot fi vizibile public, pe site-urile de specialitate, doar dacă avioanele au transponderele pornite. Dar ce știm sigur?

„Însă nu decidem noi şi nici nu pot să vă confim, că am primit multe întrebări: este adevărat că au alimentat în aer deasupra Ciprului? Nu, că nu am această informaţie. Nu ne întreabă nimeni pe noi. Vedem că au plecat, vedem că au zburat, vedem că s-au întors”, a afirmat oficialul.

Numai că există o certitudine.

„Ce ştim noi sigur este că nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibil”, a adăugat Miruță.

Cum se asigură Armata Română?

V-ați gândit vreodată cum se verifică în practică respectarea unor astfel de înțelegeri? Ministrul a menționat, fără a oferi detalii (din motive evidente de securitate), că Armata Română „are modalităţi de a se asigura” că aspectele convenite cu partea americană sunt respectate întocmai.

Această garanție este esențială. În aceste condiții, România nu poate fi acuzată de implicare în acțiuni ofensive la adresa Iranului, un subiect extrem de sensibil pe scena internațională.