Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, este acuzat că ar fi transmis în mod regulat informații sensibile direct către omologul său rus, Serghei Lavrov. Detaliile, care includ discuții din timpul reuniunilor Uniunii Europene, ar fi fost oferite „în timp real”, transformând practic fiecare întâlnire a Consiliului UE într-una cu ușile deschise pentru Kremlin.

Moscova, prezentă la masa discuțiilor UE

Potrivit unui oficial european din domeniul securității, Péter Szijjártó obișnuia să-l sune pe Serghei Lavrov chiar în pauzele reuniunilor Consiliului UE. În timpul acestor apeluri, ministrul ungar îi oferea relatări detaliate despre subiectele discutate și despre posibilele decizii. „Prin aceste apeluri, la fiecare reuniune a UE, ani la rând, Moscova a fost practic prezentă la masa discuțiilor”, a declarat sursa citată. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta pentru securitatea europeană?

Iar guvernul condus de Viktor Orbán ar fi oferit Rusiei un acces extrem de valoros la discuțiile interne ale Uniunii Europene nu doar prin această metodă. Informațiile ar fi ajuns la Moscova și prin infiltrarea rețelelor informatice ale Ministerului de Externe ungar de către hackeri ruși. Aceste afirmații sunt susținute de mai mulți oficiali europeni, atât actuali, cât și foști, inclusiv de Ferenc Fress (fostul șef al serviciului de securitate cibernetică din Ungaria).

Opoziția acuză o trădare clară

Reacțiile pe plan intern nu au întârziat să apară, iar acuzațiile sunt de o gravitate fără precedent. Liderul opoziției, Péter Magyar, l-a catalogat direct pe Szijjártó drept „trădător”.

Acesta a fost necruțător în declarațiile sale. „Faptul că ministrul de Externe al Ungariei, un apropiat al lui Lavrov, informează aproape minut cu minut Rusia despre fiecare reuniune a UE este o trădare clară. Nu și-a trădat doar propria țară, ci și Europa”, a afirmat Magyar, citat de presa locală.

Scenarii extreme luate în calcul de ruși

Tensiunea este amplificată de contextul politic intern. E drept că partidul de guvernământ Fidesz se confruntă cu o scădere în sondaje, în timp ce partidul de opoziție „Tisa” înregistrează un avans consistent înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie. Pe acest fond, serviciile de informații europene susțin că serviciile ruse ar fi luat în calcul inclusiv scenarii de-a dreptul șocante.

Cum vine asta, mai exact?

Se pare că una dintre variantele analizate ar fi fost înscenarea unui atentat asupra premierului Viktor Orbán, o mișcare menită să crească dramatic sprijinul public pentru actuala putere.

Numai că, dincolo de aceste scenarii, sprijinul extern pentru Orbán rămâne vizibil. Președintele american, Donald Trump, și-a exprimat din nou susținerea pentru liderul de la Budapesta, urându-i să câștige alegerile „la o diferență mare”.