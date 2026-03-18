Actualitate

Ministrul iranian de Externe amenință – valul de repercusiuni globale va lovi pe toată lumea

| | 2 min citire
Ministrul iranian de Externe amenință – valul de repercusiuni globale va lovi pe toată lumea

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a lansat un avertisment dur pe platforma X, sugerând că repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu se vor extinde la nivel global. Postarea sa vine în contextul demisiei directorului Centrului Național de Antiterorism al SUA, Joseph Kent, un critic al intervenției americane.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

Avertisment direct de la Teheran

Într-o postare publicată miercuri, cel mai important diplomat iranian a fost tranșant. „Valul de repercusiuni globale abia a început și va lovi pe toată lumea – indiferent de avere, credință sau rasă„, a scris Abbas Araghchi. Mesajul, publicat pe rețeaua de socializare, a fost însoțit de o copie a anunțului de demisie al oficialului american. E drept că Teheranul pare să folosească disensiunile interne din administrația americană pentru a-și promova propria agendă.

Demisie de răsunet la Washington

Dar cine este, de fapt, oficialul a cărui plecare a provocat aceste reacții? Joseph Kent, șeful Centrului Național Antiterorism al SUA, și-a dat demisia după ce a criticat dur intervenția americană în Iran, pe care a considerat-o fără temei. V-ați fi așteptat la o asemenea fisură la vârful securității americane?

Plecarea sa oferă muniție regimului de la Teheran, care nu a ezitat să o folosească.

Critici dure la adresa președintelui Trump

În scrisoarea sa de demisie, Kent i-a amintit președintelui Donald Trump de principiile neintervenționiste promovate în campania electorală. Iar cuvintele folosite nu au fost deloc diplomatice. Hai să vedem exact ce a spus.

„Până în iunie 2025, înțelegeați că războaiele din Orientul Mijlociu sunt o capcană care a costat America viețile prețioase ale patrioţilor noştri şi a epuizat bogăţia şi prosperitatea naţiunii”, a scris fostul militar în documentul oficial (un document care acum circulă public).

Profitând de moment, ministrul iranian Araghchi a adăugat în postarea sa un îndemn direct către alți oficiali occidentali. „Un număr tot mai mare de voci, (inclusiv) oficiali europeni și americani, exclamă că războiul împotriva Iranului este nedrept. Mai mulți membri ai comunității internaționale ar trebui să urmeze exemplul”, a conchis acesta.

Kent a adăugat totuși că liderul de la Casa Albă încă ar putea să își schimbe decizia privind conflictul.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetUltimul apel cu Florin Huidu a fost despre prune și revizia mașinii, apoi i s-a făcut rău în autobuzLylaHoroscop 6 septembrie 2026. Scorpion și Săgetător dau ritmul zileiRevista IoanaDacă ești însărcinată sau alăptezi, alege pești mici ca să reduci riscul pentru bebelușNews24ANM anunță temperaturi apropiate de normal până pe 5 octombrie și cod galben de vânt pe 6 septembrieDolce SportFC Bacău primește Dumbrăvița la Ruși-Ciutea, unde gazdele sunt încă neînvinse pe teren propriuGetPonyLa electricele de performanță, răcirea decide cât timp păstrezi puterea, nu cifra mare din reclamă
Abbas Araghchi Donald Trump Iran Joseph Kent SUA
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →