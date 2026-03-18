Ministrul iranian de Externe amenință – valul de repercusiuni globale va lovi pe toată lumea

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a lansat un avertisment dur pe platforma X, sugerând că repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu se vor extinde la nivel global. Postarea sa vine în contextul demisiei directorului Centrului Național de Antiterorism al SUA, Joseph Kent, un critic al intervenției americane.

Avertisment direct de la Teheran

Într-o postare publicată miercuri, cel mai important diplomat iranian a fost tranșant. „Valul de repercusiuni globale abia a început și va lovi pe toată lumea – indiferent de avere, credință sau rasă„, a scris Abbas Araghchi. Mesajul, publicat pe rețeaua de socializare, a fost însoțit de o copie a anunțului de demisie al oficialului american. E drept că Teheranul pare să folosească disensiunile interne din administrația americană pentru a-și promova propria agendă.

Demisie de răsunet la Washington

Dar cine este, de fapt, oficialul a cărui plecare a provocat aceste reacții? Joseph Kent, șeful Centrului Național Antiterorism al SUA, și-a dat demisia după ce a criticat dur intervenția americană în Iran, pe care a considerat-o fără temei. V-ați fi așteptat la o asemenea fisură la vârful securității americane?

Plecarea sa oferă muniție regimului de la Teheran, care nu a ezitat să o folosească.

Critici dure la adresa președintelui Trump

În scrisoarea sa de demisie, Kent i-a amintit președintelui Donald Trump de principiile neintervenționiste promovate în campania electorală. Iar cuvintele folosite nu au fost deloc diplomatice. Hai să vedem exact ce a spus.

„Până în iunie 2025, înțelegeați că războaiele din Orientul Mijlociu sunt o capcană care a costat America viețile prețioase ale patrioţilor noştri şi a epuizat bogăţia şi prosperitatea naţiunii”, a scris fostul militar în documentul oficial (un document care acum circulă public).

Profitând de moment, ministrul iranian Araghchi a adăugat în postarea sa un îndemn direct către alți oficiali occidentali. „Un număr tot mai mare de voci, (inclusiv) oficiali europeni și americani, exclamă că războiul împotriva Iranului este nedrept. Mai mulți membri ai comunității internaționale ar trebui să urmeze exemplul”, a conchis acesta.

Kent a adăugat totuși că liderul de la Casa Albă încă ar putea să își schimbe decizia privind conflictul.