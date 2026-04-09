Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi o modificare majoră a regulilor pentru rezidențiat. medicii rezidenți vor fi incluși în linia de gardă și, mai important, vor fi plătiți pentru activitatea desfășurată în afara programului normal de lucru.

O recunoaștere necesară

Decizia vine să corecteze o situație considerată de mult timp problematică în sistem. Ministrul a fost tranșant în această privință. „Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe și recunoaștere clară a muncii lor. Rezidenții nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real și din îngrijirea pacienților, în fiecare zi”, a transmis Rogobete.

Iar ideea este că rolul lor nu mai trebuie privit ca unul secundar. „Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a ‘profului’. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate și cei pe care ne bazăm pentru o construcție onestă, care nu mai ține cont de trecut, ci de prezent și viitor”, a declarat oficialul.

Ce se schimbă, pe bune?

Dar cum se traduce asta în practică? Modificările vizează Ordinul ministrului Sănătății Nr. 870, care se află acum în transparență decizională. „Am modificat Ordinul ministrului Sǎnǎtǎții Nr. 870, aflat în prezent în transparență pe pagina Ministerului Sănătății, pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți”, a explicat ministrul.

Concret, rezidenții vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă a spitalului unde își fac stagiul, urmând să dubleze medicul de gardă pentru a-și completa programul normal de lucru.

Și nu e tot. Începând cu anul I, tinerii medici vor putea participa, la cerere, la gărzi în afara orelor de program (clar, sub supravegherea medicului titular). Din anul III, lucrurile devin și mai serioase: vor putea intra chiar și în linia I de gardă, fireste, cu respectarea competențelor și sub coordonarea unui medic specialist sau primar.

Gărzile vor fi plătite obligatoriu

Aici este, poate, cea mai așteptată schimbare.

Plata acestor ore suplimentare devine regulă, nu excepție. Ministrul a subliniat că „gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale”.

O clarificare necesară pentru mii de tineri care, nu de puține ori, au muncit suplimentar fără o recompensă financiară directă. Până la urmă, despre asta e vorba.

Un pion, nu o „umplutură”

Alexandru Rogobete a vorbit și propriei experiențe, amintind de perioada în care a fost el însuși medic rezident. „Chiar dacă am fost medic rezident timp de 2 ani și jumătate și am renunțat la medicină pentru administrație, pentru că mi-a plăcut mai mult, a fost suficient cât să înțeleg importanța medicului rezident în ecosistemul unui spital”, a mărturisit acesta.

Mesajul său final este un semnal puternic pentru întregul sistem medical. „Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva și nici ‘umplutură’ atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcționarea sistemului actual și, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista”.

Pentru că, așa cum a mai spus ministrul, „ei sunt generația care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei”.