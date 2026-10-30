Euro și dolarul au scăzut față de joi la cursul BNR din 30 octombrie 2026: euro a fost cotat la 5,3426 lei, iar dolarul la 4,7698 lei, potrivit Băncii Naționale a României. Pentru cei care calculează sume la acest curs, 500 de euro înseamnă 2.671,30 lei, iar 500 de dolari, 2.384,90 lei.
Potrivit Adevărul, cursul BNR este o cotație de referință, nu cursul obligatoriu la tranzacție. Băncile și casele de schimb pot afișa propriile cursuri de cumpărare și vânzare și pot percepe comisioane.
Cât s-a schimbat cursul față de joi
|Valută
|29 octombrie, lei pentru o unitate
|30 octombrie, lei pentru o unitate
|Schimbare, lei
|Euro
|5,3449
|5,3426
|Scădere de 0,0023
|Dolar american
|4,7943
|4,7698
|Scădere de 0,0245
|Franc elvețian
|5,7864
|5,8059
|Creștere de 0,0195
|Liră sterlină
|6,3877
|6,4052
|Creștere de 0,0175
La 500 de euro, cursul BNR de joi ar fi dat 2.672,45 lei, cu 1,15 lei mai mult decât cel de vineri. Pentru 500 de dolari, calculul ar fi dat joi 2.397,15 lei, cu 12,25 lei mai mult. Aceste diferențe sunt calculate la cursurile BNR, nu la prețurile de schimb ale unei bănci.
Cum se află suma care trebuie plătită
- Potrivit Adevărul, pentru rate, chirii sau facturi în valută, se verifică în contract, pe factură sau în instrucțiunile beneficiarului ce curs și ce dată se aplică. Cursul BNR din 30 octombrie se folosește numai dacă actul sau furnizorul îl indică.
- Suma în euro ori dolari se înmulțește cu acel curs pentru a obține valoarea în lei.
- Înainte de plată sau de schimb, se verifică la bancă ori la casa de schimb cursul aplicat, eventualul comision și suma finală.
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