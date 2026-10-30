Înainte să trimită formularul 300, firmele înregistrate în scopuri de TVA trebuie să compare facturile și înregistrările contabile cu sumele din decont. Decontul se depune, iar TVA se plătește la termenul corespunzător perioadei fiscale a firmei; o diferență găsită în acte sau o notificare de la ANAF nu înseamnă automat control.

Ce verifici înainte să depui decontul

Verifici dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA și ce perioadă fiscală are. Luna este perioada fiscală de bază; trimestrul se aplică, în condițiile legii, firmelor cu cifra de afaceri sub 100.000 de euro care nu au achiziții intracomunitare de bunuri. Aduni facturile de vânzare și le compari cu înregistrările din contabilitate, casa de marcat și facturile transmise în RO e-Factura. Verifici dacă nu ai omis sau dublat o factură și dacă ai folosit cota corectă: din august 2025, cota standard este de 21%, iar cea redusă, de 11%, potrivit Legii nr. 141/2025. Din ianuarie 2026, trebuie să trimiți facturile în RO e-Factura în cel mult cinci zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de a cincea zi lucrătoare calculată de la data-limită legală pentru emiterea lor. Compari facturile de cumpărare cu înregistrările firmei. TVA dintr-o cumpărare nu se scade din TVA de plată doar pentru că suma apare în contabilitate: pentru achizițiile obișnuite este necesară o factură corectă, iar la regimul TVA la încasare contează și dovada plății. Dacă un vehicul nu este folosit numai pentru firmă, deducerea TVA este, ca regulă, limitată la 50%, cu excepțiile prevăzute de Codul fiscal. Compari totalurile din vânzări și cumpărări cu formularul 300, apoi verifici declarațiile 390 și 394, când se aplică. Te uiți și la decontul precompletat RO e-TVA, trimis după termenul formularului 300: acesta adună date din sistemele statului, dar nu înlocuiește evidențele firmei și nu stabilește suma de plată.

Dacă firma stabilită în România aplică scutirea pentru întreprinderi mici, urmărești separat cifra de afaceri. Plafonul este de 395.000 de lei, potrivit Ordonanței nr. 22/2025. Dacă firma depășește acest plafon printr-o tranzacție, trebuie să ceară înregistrarea în scopuri de TVA până în ziua depășirii. Regimul normal se aplică de la acea tranzacție.

Când depui declarațiile și plătești TVA

Ordinul ANAF nr. 174/2026 stabilește termenele și transmiterea electronică a formularului 300. Potrivit Codului fiscal, TVA de plată se achită până la termenul de depunere a decontului. Termenul depinde de perioada fiscală a firmei, nu de data la care aceasta termină de verificat facturile.

Ce depui Perioada Termenul Formularul 300 Lunar Până pe 25 inclusiv a lunii următoare Formularul 300 Trimestrial Până pe 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor Formularul 300 Semestrial, dacă aceasta este perioada firmei Până pe 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor Formularul 300 Anual, dacă aceasta este perioada firmei Până pe 25 ianuarie inclusiv Formularul 390 Doar lunile cu operațiuni intracomunitare care trebuie declarate Până pe 25 inclusiv a lunii următoare Formularul 394 Lunar sau trimestrial, inclusiv pentru perioade fără operațiuni de natura declarației Până pe 30 inclusiv a lunii următoare perioadei raportate

Dacă termenul pentru formularul 300 cade pe 25 decembrie, ordinul ANAF cere depunerea până pe 21 decembrie sau până în cea mai apropiată zi lucrătoare anterioară acestei date. Dacă o firmă care declară trimestrial face o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă, perioada fiscală poate deveni lunară. Schimbarea se declară în cel mult cinci zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care TVA a devenit datorată pentru acea achiziție, potrivit Codului fiscal.

Ce faci dacă găsești o greșeală

Stabilești unde este greșeala: în factură, în evidențele firmei sau numai în declarație. O factură electronică greșită se corectează și se retransmite în RO e-Factura, potrivit OUG nr. 120/2021. Dacă ai înscris greșit o sumă în formularul 300, verifici dacă se corectează prin regularizare într-un decont ulterior, conform Codului fiscal. Nu tratezi automat formularul 300 ca pe o declarație care se corectează printr-o rectificativă obișnuită. Dacă este o eroare materială din decont, depui la ANAF cererea de corectare împreună cu documentele care arată greșeala. ANAF emite o decizie, iar suma rezultată se preia în decontul următor, după regulile Ordinului nr. 3.604/2015.

Ce înseamnă o notificare de la ANAF

ANAF analizează riscul fiscal inclusiv pe baza modului în care firma se înregistrează, declară și plătește taxele. O notificare generală de conformare, trimisă înaintea unei posibile selecții pentru inspecție, acordă firmei 30 de zile să își reanalizeze situația și, dacă este cazul, să corecteze declarațiile. Corectarea nu exclude însă o inspecție ulterioară, potrivit Codului de procedură fiscală.

Această notificare nu trebuie confundată cu vechea notificare privind diferențele din RO e-TVA. Mecanismul acelei notificări a fost eliminat prin OUG nr. 13/2026, publicată la 9 martie 2026. Dacă ANAF cere documente într-o verificare documentară, firma are 30 de zile să răspundă. Poate cere o prelungire pentru motive temeinice și trebuie să păstreze dovada răspunsului trimis.