Fondul de pensii Pilon II AZT Viitorul Tău a trecut la 28 octombrie 2026 de pragul de 5% din Banca Transilvania, iar Ziarul Financiar îi estimează participația la circa 2,2 miliarde de lei. Pentru participanți, depășirea pragului nu schimbă contribuțiile, drepturile sau regulile de plată a pensiei și nu impune depunerea vreunui act.

O parte din banii fondului este plasată în acțiuni ale băncii. Valoarea acestui pachet variază odată cu prețul acțiunilor. Valoarea contului fiecărui participant depinde însă de toate investițiile fondului, nu doar de acțiunile Băncii Transilvania.

Cât de mare este deținerea fondului

Notificarea trimisă de Allianz SE arată că cinci fonduri și companii din grup dețin împreună 66.570.200 de drepturi de vot la Banca Transilvania, adică 5,33%. În notificarea anterioară, deținerea lor comună era de 5,29%. Aceste cifre privesc întregul grup, nu doar fondul de pensii AZT Viitorul Tău. Potrivit notificării publicate de Bursa de Valori București, Allianz SE avea obligația de raportare, iar deținătorii menționați sunt AZT Viitorul Tău, AZT Moderato, AZT Vivace, Allianz Țiriac Asigurări și Allianz Hungária Biztosító.

În tabelul notificării, fondul apare cu 5,00%, dar documentul nu arată separat câte acțiuni îi aparțin și nici valoarea lor în lei. Ziarul Financiar evaluează întregul pachet al grupului la aproximativ 2,4 miliarde de lei, folosind un preț de 36 de lei pe acțiune.

Ce înseamnă pentru banii de pensie

Raportată la activele fondului de la 30 septembrie 2026, participația estimată la Banca Transilvania ar reprezenta circa 4,6% din banii administrați și aproximativ o șesime din investițiile fondului în acțiuni, potrivit calculelor Ziarului Financiar. Este o comparație între valoarea estimată a pachetului în octombrie și mărimea fondului la sfârșitul lui septembrie.

Fondul avea la 30 septembrie 2026 active nete de 49,1 miliarde de lei și circa 1,7 milioane de participanți, potrivit datelor ASF citate de publicație. Acțiunile reprezentau 27,7% din active, iar titlurile de stat, adică împrumuturile acordate statului, 65,1%.

Cine trebuia să anunțe depășirea pragului

Legea cere o notificare când o deținere atinge, depășește sau scade sub pragul de 5%. Potrivit documentului publicat de ASF, obligația se aplică și la pragurile de 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%. Notificarea trebuie să includă situația drepturilor de vot, lanțul de control, data atingerii, depășirii sau scăderii sub prag și identitatea acționarului. Cel obligat să raporteze are cel mult patru zile de tranzacționare pentru a trimite notificarea băncii. Banca trebuie să o publice integral în cel mult trei zile lucrătoare de la primire.

Allianz SE a notificat Banca Transilvania la 29 octombrie 2026, iar banca a publicat raportul bursier la 30 octombrie. Un participant care vrea să verifice deținerea poate citi notificarea publicată la bursă. Dacă are o reclamație privind fondul, se poate adresa administratorului Allianz-Țiriac Pensii Private sau ASF.