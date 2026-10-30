Binance promite să acopere pierderile clienților produse de atacul asupra platformei, pe care îl evaluează la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. În comunicatul din 30 octombrie 2026, compania spune că va folosi fondul său de rezervă, numit SAFU, și banii proprii.

Binance a suspendat temporar depunerile și retragerile pentru verificări de securitate. Compania afirmă că banii utilizatorilor sunt în siguranță, dar nu a anunțat când vor putea fi reluate operațiunile.

Cine primește banii și când

Promisiunea de compensare nu este însoțită de reguli pentru fiecare client. Binance nu a publicat ce pierderi acoperă, cum le calculează, dacă există un plafon sau când încep plățile. Nu a anunțat nici un formular, acte necesare ori un termen pentru cereri. În comunicatul oficial, Binance nu definește categoriile de clienți eligibili, tipurile de active, valoarea individuală acoperită, cursul de conversie sau excluderile. Formula „all losses” nu este însoțită de o procedură de stabilire a despăgubirii.

Compania spune că a blocat, împreună cu partenerii, active de aproximativ 3 miliarde de dolari. Suma blocată nu reprezintă bani deja plătiți clienților și nici valoarea finală a pierderilor.

Cum s-a produs atacul

Verificările inițiale ale Binance indică posibilitatea ca atacatorul să fi intrat în sistem prin laptopul compromis al unui inginer. Aceasta nu este concluzia finală. Binance precizează că inginerul era din echipa DevOps și că ipoteza laptopului compromis este doar rezultatul investigației inițiale. Compania spune că nu a găsit indicii că ar fi fost furate cheile secrete care permit controlul portofelelor digitale. Binance confirmă incidentul de securitate și retragerile neautorizate, dar spune că nu are dovezi privind scurgerea unei chei private.

TRM Labs estimează că, la 29 octombrie 2026, atacatorul a mutat aproximativ 6,36 miliarde de dolari din portofelele Binance pe zece rețele de criptomonede, cea mai mare parte în circa 20 de minute. Firma de analiză atribuie atacul grupării TraderTraitor, asociate Coreei de Nord, cu un grad ridicat de încredere. Binance nu a confirmat cine a fost atacatorul. Potrivit analizei TRM Labs, Chainalysis consideră probabilă atribuirea către TraderTraitor; Binance spune că lucrează cu autoritățile.

Ce pot face clienții acum

Clienții își pot păstra istoricul contului și al tranzacțiilor pentru eventualele verificări.

Întrebările despre cont pot fi adresate serviciului de asistență prin canalul oficial Binance.

Datele contului și banii nu trebuie trimise prin legături primite în mesaje private.

Binance a anunțat că va publica un raport tehnic după încheierea investigației.