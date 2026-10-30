Pensiile din noiembrie 2026 încep să fie duse la domiciliu luni, 2 noiembrie, cu o zi după începutul intervalului obișnuit de plată. Data a fost anunțată de CSID pe 30 octombrie: 1 noiembrie cade duminică. Întârzierea de la începutul lunii îi privește pe pensionarii care primesc banii prin poștă.

Pentru pensionarii care primesc banii în cont, plata este programată joi, 12 noiembrie. Potrivit calendarului CNPP, pensiile se distribuie prin poștă între zilele 1 și 15 ale lunii, iar plata în cont începe pe 12 și se face cel târziu pe 13. Astfel, cei care așteaptă banii pe card nu sunt afectați de începerea livrărilor poștale pe 2 noiembrie.

Când ajunge poștașul

Pentru noiembrie, livrările la domiciliu sunt anunțate în intervalul 2-15 noiembrie. Ziua de 2 noiembrie este începutul distribuirii, nu data la care fiecare pensionar primește banii. Ziua în care se primesc banii ține de ruta poștașului și de felul în care sunt organizate livrările în localitate.

Legea nr. 360/2023 permite plata lunară a pensiei la domiciliu sau în cont, după alegerea pensionarului. Cele două forme de plată au calendare diferite.

Ce se întâmplă dacă pensia nu ajunge

Dacă pensionarul nu este găsit acasă și primește aviz, poate ridica banii și documentul de plată de la ghișeul poștal în cele două zile lucrătoare de după ultima zi de plată a lunii.

Dacă nu ridică banii în acest termen, pensia se întoarce la casa teritorială de pensii. Pensionarul poate cere acolo reluarea plății.

Dacă pensia nu apare în cont până pe 13 noiembrie, pensionarul poate verifica plata la bancă și poate contacta casa teritorială de pensii care îi ține dosarul.