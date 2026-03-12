Miopia afectează 2,2 miliarde de oameni: Cauza nu sunt ecranele, ci lumina slabă

Un detaliu ignorat până acum ar putea explica explozia cazurilor de miopie la nivel global, iar vinovatul principal nu pare să fie timpul petrecut în fața ecranelor. Un nou studiu sugerează că focalizarea prelungită la distanță mică în spații slab iluminate este factorul cheie care influențează dezvoltarea acestei afecțiuni.

Cercetarea, publicată în revista Cell Reports în 2026, arată cum lumina insuficientă forțează pupila să se contracte pentru a clarifica imaginea, reducând astfel cantitatea de lumină care ajunge la retină. Potrivit Stiripesurse, acest mecanism, repetat în timp, ar putea declanșa procesele biologice care duc la alungirea globului ocular, fenomen specific miopiei.

Ce au descoperit cercetătorii în ochii persoanelor mioape

O echipă de la SUNY College of Optometry din New York a condus un experiment de laborator cu 34 de voluntari, dintre care 21 aveau miopie și 13 aveau vederea normală. Participanții au fost rugați să urmărească ținte vizuale cu diverse niveluri de luminozitate și contrast. Rezultatele au arătat o diferență clară între cele două grupuri. În cazul persoanelor mioape, pupila s-a micșorat mai mult decât la cele cu vedere normală. Această reacție ar putea crea un mecanism de feedback care favorizează progresia afecțiunii.

O problemă globală cu cifre alarmante

Datele Organizației Mondiale a Sănătății sunt îngrijorătoare. Tulburările de refracție, inclusiv miopia, afectează peste 2,2 miliarde de persoane la nivel mondial. Cel puțin un miliard dintre aceste cazuri ar fi putut fi prevenite sau nu sunt încă tratate corespunzător. Mai mult, specialiștii estimează că, dacă tendințele actuale continuă, până în anul 2050 aproape jumătate din populația globului ar putea suferi de miopie.

Situația din România: O treime din populație este afectată

În România, cifrele reflectă tendința globală. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, în anul 2020 existau 3.388.479 de persoane cu scăderea vederii, prevalența brută a pierderii vederii fiind de 17,8%. Societatea Română de Oftalmologie estimează că miopia afectează aproximativ o treime din populația țării, cu o creștere vizibilă în rândul tinerilor.

Dr. Dan Stănilă, medic primar oftalmolog în cadrul Ofta Total, atrage atenția asupra debutului timpuriu al afecțiunii. „Vedem din ce în ce mai mulți copii și adolescenți cu dioptrii instalate precoce. Dacă în urmă cu două decenii miopia debuta frecvent în jurul vârstei de 12-13 ani, astăzi o diagnosticăm chiar și la 6-7 ani. Creșterea timpului petrecut în interior, utilizarea dispozitivelor digitale și reducerea activităților în aer liber contribuie clar la această tendință”, a declarat medicul.