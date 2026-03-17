Fostul ministru liberal al Mediului, Mircea Fechet, a adus în discuție un scenariu politic neașteptat. El nu exclude varianta ca Partidul Național Liberal să treacă în opoziție, mai ales dacă se va contura o nouă majoritate parlamentară formată din PSD și AUR.

Declarațiile sale vin în contextul dezbaterilor aprinse pe bugetul de stat din Parlament, unde intenția PSD de a vota amendamente ce includ măsuri din pachetul de solidaritate creează tensiuni.

Un posibil viraj politic major

Mircea Fechet, deputat PNL, a fost direct în exprimare, abordând un subiect pe care, e drept că, puțini îl rostesc deschis acum. „Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a precizat el într-o emisiune televizată.

Această perspectivă ar schimba radical peisajul politic actual, aruncând PNL într-un rol de contestatar. Dar cum vine asta, concret?

Condițiile unei dizolvări de facto

Fechet a explicat că nu ar fi nevoie de o denunțare oficială a coaliției de către unul dintre parteneri. Lucrurile stau puțin diferit.

„nu va fi nevoie să denunţe vreunul dintre parteneri coaliţia, câtă vreme ea nu mai este tratată cu rigoarea cu care ar trebui să fie, în sensul respectării protocolului”, a subliniat deputatul PNL. Iar nerespectarea protocolului ar duce la o situație clară: „Atunci vom constata că astfel de situaţie generează dizolvarea de facto a coaliţiei”.

Bugetul, mărul discordiei

Miza principală pare să fie bugetul de stat. Fostul ministru a făcut referire la prim-ministru, despre care crede că nu va accepta ca bugetul să fie compromis.

„Aşa cum îl cunosc eu pe prim-ministru, eu cred că el nu va accepta să ducă bugetul în derizoriu şi cred că în măsura în care vor exista amendamente propuse de PSD şi poate susţinute de AUR, deci nu de partidele din coaliţie, care vor afecta în mod vizibil, în mod profund acest buget şi vor vicia acest buget şi vor creşte deficitul şi de anul acesta, cred că acela este un scenariu inacceptabil pentru prim-ministru”, a declarat Mircea Fechet.

Un scenariu „inacceptabil” și blocajul total

Întrebat dacă un scenariu „inacceptabil” ar însemna demisia lui Ilie Bolojan din Guvern, Fechet a nuanțat răspunsul. „Eu cred că este departe sau e mult spus acest lucru, însă în acelaşi timp inacceptabil ar putea să însemne că Partidul Naţional Liberal nu poate vota un astfel de buget, ceea ce ne-ar duce într-un blocaj total.”

Un blocaj total, nu-i chiar așa de simplu, nu-i așa?

Incerta viitor politic

Situația actuală este marcată de incertitudine. „În acest moment nimeni nu ştie ce va face PSD-ul”, a recunoscut Fechet. El a descris o stare de confuzie în rândul partenerilor de coaliție.

„Când toată lumea se aşteaptă să respectăm protocolul coaliţiei şi să ne vedem liniştiţi de treabă, să avem în sfârşit buget, noi acum stăm şi ne întrebăm: oare depun amendamentele din impact mare, oare le votează AUR, oare le votează şi alte partide..”, a conchis Mircea Fechet, subliniind lipsa de predictibilitate din peisajul politic actual.