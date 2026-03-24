Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că structurile militare primesc mult mai des alerte aeriene dinspre Ucraina decât mesajele RO-Alert care ajung la populația din zonele de graniță. Acesta a subliniat că autoritățile își concentrează resursele pentru protejarea zonelor locuite din Delta Dunării, iar sistemele de monitorizare funcționează fără întrerupere.

Alerte mai dese decât mesajele RO-Alert

Luni seară, la postul B1 TV, ministrul a oferit o perspectivă directă asupra situației de la graniță. E drept că nu ne gândim la asta zilnic, dar realitatea de la minister pare a fi alta. „Ne concentrăm resursele pe care le avem pentru protejarea zonei populate din Delta Dunării, care până acum s-a întâmplat cu succes. Să știți că telefonul ăsta nou operativ de la Ministerul Apărării vine foarte des cu mesaje de alertă aeriană. Nu tot timpul mesajele astea ajung nici la Ro-Alert, nici la cetățeni”, a declarat Radu Miruță.

armata este în alertă constant, chiar dacă noi nu aflăm de fiecare dată.

Costurile nu contează, siguranța primează

V-ați întrebat vreodată cât costă ridicarea de la sol a unui avion de vânătoare? Ministrul Apărării susține că, atunci când vine vorba de drone detectate în apropierea spațiului aerian românesc, siguranța cetățenilor este pe primul loc, indiferent de costuri. Numai că lucrurile nu sunt automate. Decizia de a ridica avioanele nu se ia la fiecare incident.

„Siguranţa cetăţenilor nu are preţ. Ce vă pot spune este că nu la fiecare roi de drone pe care îl vedem venind înspre România se ridică avioanele de vânătoare. În toată zona Dobrogei, de-a lungul braţului Chilia, pe ţărmul Mării Negre de la Sulina, noi avem poziţionate o serie de capabilităţi de apărare. În funcţie de traiectoria dronei, în funcţie de raza dispozitivului prin faţa căruia trece, decidem dacă se ridică avioane de vânătoare, dacă se ridică elicoptere, dacă nu se ridică nimic. Sunt situaţii în care se justifică, pentru garantarea securităţii cetăţenilor, ridicarea avioanelor de vânătoare”, a precizat Miruță.

Incident recent cu avioane F-16

Și pentru a oferi un exemplu concret, ministrul a menționat un incident petrecut chiar luni seară. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce a fost observată apropierea unor drone de spațiul aerian național. Până la urmă, acestea nu au intrat pe teritoriul României, întorcându-se din drum.

Tot luni seară, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Această alertă a venit în contextul în care forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în imediata apropiere a frontierei fluviale cu România. Din fericire, nu au fost înregistrate apeluri la 112 care să semnaleze incidente pe teritoriul nostru.