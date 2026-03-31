După mai bine de jumătate de secol, NASA este gata să trimită din nou oameni în apropierea Lunii. Misiunea Artemis 2, programată să decoleze la începutul lunii aprilie, nu este doar o revenire, ci o veritabilă colecție de recorduri istorice. Patru astronauți se pregătesc să rescrie istoria explorării spațiale la bordul capsulei Orion.

Un echipaj pentru istorie

Echipa care va rescrie istoria este formată din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover și specialista misiunii Christina Koch de la NASA, alături de specialistul misiunii Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană. Decolarea este programată pentru miercuri, 1 aprilie, la ora 23:24 GMT, de pe rampa de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Aceștia vor fi propulsați de mega-racheta Space Launch System (SLS), înaltă de 98 de metri, într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii și înapoi.

Premiere de diversitate la 400.000 km de casă

Pilotul Victor Glover, în vârstă de 49 de ani, va deveni primul astronaut de culoare care ajunge în mediul selenar. Iar Christina Koch, la 47 de ani, va fi prima femeie care călătorește dincolo de orbita joasă a Pământului, spre Lună. Ea deține deja recordul pentru cel mai lung zbor spațial continuu al unei femei, cu 328 de zile petrecute la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Dar lista nu se oprește aici. Canadianul Jeremy Hansen, în vârstă de 50 de ani, devine primul non-american care vizitează Luna. Pentru el, misiunea este cu atât mai specială cu cât este primul său zbor în spațiu. E drept că acest lucru vine și cu o îngrijorare, anume „sindromul de adaptare spațială”, un fel de rău de mișcare extrem. „Sunt cu siguranță îngrijorat de asta”, a recunoscut Hansen. Dacă va fi afectat, va trebui să fie „foarte conștient” de mișcările sale și „să încerce să minimizeze” ceea ce are de făcut în primele etape ale zborului.

Vârstă, distanță și viteză record

Comandantul misiunii, Reid Wiseman, își asigură și el un loc în cărțile de istorie. La 50 de ani, el devine cea mai în vârstă persoană care a vizitat mediul selenar, depășind recordul stabilit de legendarul Alan Shepard (47 de ani) în timpul misiunii Apollo 14 din 1971.

Colectiv, echipajul va stabili alte două recorduri majore. Vor atinge cea mai mare distanță față de Pământ la care au ajuns vreodată oamenii, aproximativ 402.000 de kilometri, cu 2.400 km mai mult decât echipajul Apollo 13. În stilul clasic „Star Trek”, astronauții Artemis 2 vor merge, la propriu, „cu îndrăzneală acolo unde nicio ființă umană nu a mai mers până acum”.

La întoarcere, capsula Orion va reintra în atmosfera terestră cu o viteză estimată la peste 40.200 km/h, depășind recordul deținut de astronauții misiunii Apollo 10.

Practic, vor deveni cei mai rapizi oameni din istorie.

Tehnologie nouă și o toaletă funcțională

Pe lângă recordurile individuale și de echipaj, misiunea Artemis 2 marchează și o serie de premiere tehnologice. Este prima lansare cu echipaj uman a rachetei SLS și prima dată când oamenii vor călători la bordul și vor pilota manual nava spațială Orion. Un element nou este și sistemul de comunicații optice care folosește lasere pentru a trimite și a primi mesaje, o tehnologie esențială pentru viitoarea bază selenară.

Și, până la urmă, o premieră mai… pământeană. V-ați gândit vreodată la asta? Artemis 2 va avea la bord prima toaletă complet funcțională care a vizitat Luna, o îmbunătățire semnificativă față de sistemele rudimentare (tuburi și pungi de unică folosință) folosite în programul Apollo.