După aproape 57 de ani, Statele Unite se pregătesc să trimită din nou oameni spre Lună. Misiunea Artemis 2, un proiect de 93 de miliarde de dolari, a intrat în linie dreaptă, iar decolarea este programată pentru joi, de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Echipajul format din patru astronauți se află deja în carantină, pregătindu-se pentru un zbor istoric.

O investiție colosală pentru un salt uriaș

La aproape 57 de ani de la celebra frază a lui Neil Armstrong, „Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire!”, America își asumă din nou provocarea lunară. Numai că nota de plată este una pe măsură. Pregătirile pentru Artemis 2 au durat șase ani și au costat nu mai puțin de 93 de miliarde de dolari. E drept că misiunea actuală nu presupune o aselenizare, ci un survol al satelitului natural al Pământului, un test major înainte ca americanii să pășească din nou pe Lună, obiectiv stabilit pentru anul 2028.

Ce se testează în cele 10 zile de misiune

Dar ce se întâmplă, pe bune, în acest zbor? Scopul principal este testarea la sânge a tuturor sistemelor. Astronauții vor verifica sistemele de susținere a vieții, comunicațiile, navigația și, mai ales, naveta Orion (folosită pentru prima dată de un echipaj uman). Călătoria până la Lună este estimată să dureze patru zile, la fel ca în cazul misiunii Apollo 11. Întreaga misiune va dura însă 10 zile, cu două mai mult decât cea din 1969.

Comandantul misiunii, Reid Wiseman, a detaliat o parte din obiectivele științifice. „Avem experimente științifice la bord care vor analiza celulele din corpul nostru. Avem senzori de radiații în vehicul care vor monitoriza mediul înconjurător pe întreaga durată a călătoriei dus-întors. Noi patru suntem pregătiţi să pornim, echipa este pregătită, vehiculul este pregătit!”

Un echipaj al recordurilor

Dincolo de tehnologie, echipajul în sine este unul vizibil. Comandant este Reid Wiseman, un fost pilot de teste al marinei americane. Alături de el se vor afla primul astronaut de culoare care a efectuat o misiune de lungă durată pe Stația Spațială Internațională, un astronaut canadian și Christina Koch, femeia care deține recordul pentru cel mai lung zbor spațial individual al unei femei.

Viziunea lor depășește simpla bifare a unei misiuni.

„Speranța noastră cea mare este ca această misiune să fie începutul unei ere în care fiecare persoană de pe Pământ poate privi Luna și o poate considera și o destinație”, a declarat astronautul NASA, Christina Koch.

Miza geostrategică: China și resursele lunare

Iar miza nu este doar una științifică. Statele Unite se duelează de la distanță cu China, care și-a anunțat intenția clară de a trimite un om pe Lună până în 2030. Până la urmă, cursa spațială continuă sub noi forme. Planurile Washingtonului pentru perioada de după aselenizare sunt și mai ambițioase: construcția unei baze lunare permanente și chiar exploatarea mineralelor rare de pe satelitul natural al Pământului.