Misterul celor 9 mumii egiptene care aveau urme de cocaină și nicotină

O descoperire din anii ’90 a pus pe jar lumea arheologilor. O echipă de cercetători germani, condusă de toxicologul Svetlana Balabanova, a susținut că a găsit urme de cocaină, nicotină și THC în țesuturile a nouă mumii egiptene antice. Numai ca lucrurile nu sunt deloc simple, având în vedere că plantele de coca și tutun provin din America de Sud, un continent teoretic necunoscut egiptenilor.

O descoperire controversată

Studiul inițial, publicat în 1992, a analizat material de la o mumie completă, șapte capete mumificate și o mumie adultă incompletă. Acestea datau dintr-o perioadă cuprinsă între 1070 î.e.n. și 395 e.n. Potrivit echipei, s-au găsit canabis și THC în toate cele nouă cadavre, iar nicotină în opt dintre ele. Descoperirea cocainei a fost cea mai șocantă, deoarece planta de coca era considerată specifică Americii de Sud.

Despre aceasta, se știe că „populația incașă o considera o plantă miraculoasă și magică, care avea puterea de a alunga foamea și setea, producea efecte euforizante, putea fi folosită ca medicament (ca antiseptic și analgezic, pentru a ajuta la digestie, pentru a vindeca astmul, durerile de stomac, durerile toracice și rănile, pentru a reduce sângerările nazale și vărsăturile) și inducea o stare de bine”.

Droguri peste tot

Descoperirile nu s-au oprit aici. Criticile puternice din partea arheologilor nu au descurajat-o pe Balabanova. Dimpotrivă, a continuat cercetările. Etnobotanistul Giorgio Samorini a sintetizat cel mai bine situația: „Echipa lui Balabanova a găsit droguri peste tot, în morminte antice de pe patru continente, în aproximativ jumătate din cele aproape o mie de mumii și schelete analizate, iar mai multe rezultate se încadrează în categoria descoperirilor «imposibile» din punct de vedere etnobotanic”.

Iar pentru a-și susține teoria, Balabanova a venit cu explicații din ce în ce mai curajoase. Samorini notează că „pentru a justifica descoperirile «imposibile», Balabanova a propus soluții din ce în ce mai îndrăznețe, într-o manieră din ce în ce mai sigură și mai încăpățânată, în paralel cu volumul crescând de critici ridicate de alți cercetători”. Principala ei ipoteză era că vechii egipteni făceau comerț transoceanic cu locuitorii din Peru.

O idee cu adevărat radicală.

Contaminare sau mumii false?

Deci, cum vine asta? A găsit Balabanova, pe bune, o gașcă de mumii petrecărețe care a rezistat milenii? Prima ipoteză a scepticilor a fost că mumiile ar fi putut fi false, realizate din consumatori de droguri moderni. Această idee a fost însă rapid demontată de alți arheologi, inclusiv de Curatorul de Egiptologie de la Muzeul Manchester, care a examinat aceleași mumii și le-a confirmat autenticitatea.

Cea mai plauzibilă explicație pentru prezența cocainei este, de fapt, contaminarea modernă. Se știe că probele de păr, chiar și de la non-consumatori, pot fi contaminate cu cocaină, iar substanța rămâne detectabilă indiferent de tehnicile de spălare. Având în vedere că depozitarea corectă a artefactelor arheologice nu a fost mereu o prioritate, este foarte posibil ca echipa să fi găsit urme de cocaină modernă pe cadavre antice.

Explicația pentru nicotină și THC

În cazul nicotinei, lucrurile stau puțin diferit. Nu este neapărat vorba de contaminare, dar nici de călătorii în America de Sud. Explicația ar putea fi mult mai prozaică și legată de practicile de conservare din secolul al XIX-lea. „Cercetătorii englezi au observat, si, că în secolul al XIX-lea, printre practicile de conservare a mumiilor, era obișnuit să se presare asupra acestora praf de tutun, precum și piretrum, acesta din urmă fiind un compus obținut din specii de Tanacetum și identificat, si, în mumia lui Ramses al II-lea. Ambele substanțe acționau ca insecticide”, adaugă Samorini.

Această tehnică nu era izolată. „Această practică nu s-a limitat la mumiile egiptene, ci s-a extins și la numeroase alte mumii europene și asiatice, și este plauzibil ca această tehnică de conservare să fi dus la descoperirea fragmentelor de tutun și nicotină în mumia lui Ramses al II-lea și a nicotinei în «mumiile drogate» ale echipei Balabanova”.

Cât despre THC, prezența sa este mai puțin controversată. Se crede că egiptenii antici foloseau canabisul în scopuri medicinale, pentru a trata diverse afecțiuni. Totuși, și aici există un semn de întrebare, deoarece alte studii nu au reușit să replice descoperirile, sugerând din nou posibilitatea unei contaminări sau a unor metode de laborator defectuoase. deși poveștile despre egipteni antici care traverseau oceanul par amuzante, este mult mai probabil ca aceștia să fi murit fără să știe de substanțele cu care urmau să fie stropiți ulterior.