Prețul mediu al apartamentelor din România scoase la vânzare a ajuns la 114.900 de euro în septembrie 2026, cu 4,5% peste septembrie 2025, potrivit indicelui Imobiliare.ro. Suma este un reper pentru bugetul cumpărătorului, nu prețul plătit la notar: indicele folosește prețurile cerute în anunțuri. Potrivit paginii indicelui Imobiliare.ro pentru septembrie 2026, aceasta este media solicitată pe apartament, pentru o suprafață utilă medie de 56 mp, nu media prețurilor finale din contractele notariale. Forbes descrie creșterea drept „aproape 5%”.

La nivel național, prețul cerut pe metru pătrat util a fost de 2.019 euro, cu 5,7% mai mare decât în septembrie 2025. Suprafața utilă medie a apartamentelor din indice este de 56 de metri pătrați, iar perioada medie de vânzare este de 67 de zile.

Cât diferă prețul între orașe

Un buget făcut după media țării poate fi prea mic pentru Cluj-Napoca și prea mare pentru alte piețe. Datele Imobiliare.ro prezentate în octombrie arată că șapte orașe au ajuns la cel puțin 2.000 de euro pe metru pătrat util. Tabelul arată prețurile cerute, nu sumele la care s-au încheiat vânzările.

Oraș Preț cerut, euro/mp util Cluj-Napoca 3.316 București 2.312 Brașov 2.309 Craiova 2.142 Sibiu 2.034 Constanța 2.020 Iași 2.000 Zalău 1.303 Călărași 1.160 Brăila 1.055 Reșița sub 1.000

Cele mai mari scumpiri anuale prezentate în octombrie pe baza datelor Imobiliare.ro sunt în Reșița, cu 15,4%, și în Zalău, cu 15,3%. Reșița rămâne totuși sub 1.000 de euro pe metru pătrat, în timp ce Zalăul a ajuns la 1.303 euro. Călărași și Brăila au avut ieftiniri de aproximativ 3% față de anul anterior. Imobiliare.ro indică Reșița printre cele mai ieftine piețe, cu prețuri care pornesc de la 984 euro/mp util.

Ce înseamnă prețul din anunț

Indicele Imobiliare.ro este construit din anunțuri active și se actualizează lunar. Pentru comparația pe metru pătrat, anunțurile sunt grupate după valoarea din mijloc, iar cele mai scumpe și cele mai ieftine 2,5% sunt scoase din calcul. Media națională de 114.900 de euro nu reprezintă, așadar, o evaluare a oricărui apartament de 56 de metri pătrați. Potrivit Imobiliare.ro, prețurile din anunțuri sunt normalizate la euro/mp util, iar agregarea folosește mediana.

Datele nu arată cu cât scade, în medie, prețul la negociere și nici diferența dintre suma cerută și cea trecută în contract. Un apartament nu poate fi evaluat doar înmulțind prețul pe metru pătrat al orașului cu suprafața lui: cartierul și starea locuinței pot schimba oferta.

Pașii pentru un cumpărător

Valorile Imobiliare.ro sunt repere de ofertare, nu evaluări individuale. Sursele consultate nu oferă o procedură legală, un termen sau acte speciale declanșate de această știre.

Cumpărătorul compară anunțuri pentru locuințe asemănătoare din același cartier și verifică suprafața utilă, vechimea și starea blocului.

Acesta verifică actele și costurile notariale, apoi folosește ofertele comparabile când negociază prețul.

Dacă are nevoie de credit, cere băncii aprobarea preliminară și evaluarea locuinței înainte de semnarea contractului final.