Creditele noi în lei au crescut cu 6,4% în trimestrul al treilea din 2026 față de trimestrul precedent, potrivit calculelor economiștilor UniCredit relatate de Profit.ro la 30 octombrie 2026. Pentru cei care caută un împrumut, creșterea nu garantează dobânzi mai mici sau aprobarea cererii.

Față de același trimestru din 2025, creșterea a fost de 4,4%. Cifrele includ credite pentru populație și firme, inclusiv împrumuturi renegociate, nu doar sume împrumutate pentru prima dată.

Seriile statistice despre creditare sunt publicate în baza de date interactivă a BNR; comparațiile citate sunt calculele economiștilor UniCredit. Datele arată volumele împrumutate, nu condițiile oferite fiecărei persoane. Costul și aprobarea depind de oferta băncii și de situația solicitantului.

Împrumuturile pentru locuințe și consum au crescut în septembrie

În septembrie 2026, ambele tipuri de credite noi în lei au depășit nivelul din septembrie 2025. Valorile lunare prezentate de Profit.ro sunt:

Tipul creditului Septembrie 2026, miliarde lei Creștere față de septembrie 2025, % Pentru locuințe Peste 5,3 14 Pentru consum Aproape 4,9 Peste 22

Față de august 2026, creditele noi pentru locuințe au crescut cu 12%. Totuși, volumul lor din primele nouă luni ale anului a fost cu aproximativ 7% sub cel din aceeași perioadă a anului trecut.

În trimestrul al treilea, creditele noi de consum au crescut cu 2,6% față de trimestrul al doilea și cu 14,5% față de același trimestru din 2025. Pentru toate tipurile de credite noi în lei, economiștii UniCredit au calculat o creștere față de trimestrul precedent de aproape 2% pentru populație și de aproape 18% pentru firme. BNR publică seriile statistice despre creditare folosite pentru aceste comparații.

Costul unui credit se vede în oferta primită

Dobânda anuală efectivă, prescurtat DAE, exprimă costul anual al creditului, incluzând dobânda și alte costuri. La creditele noi pentru locuințe în lei, media DAE indicată în analiza publicată de Profit.ro a coborât de la 7,62% în aprilie 2026 la 6,35% în august 2026. Aceasta este o medie a creditelor acordate, nu o dobândă promisă următorului solicitant.

IRCC, un indice folosit la unele credite cu dobândă variabilă, era de 5,56% la 1 iulie 2026, față de 5,58% la 1 aprilie 2026, potrivit valorilor afișate de UniCredit. Indicele singur nu arată rata lunară: în ofertă intră și celelalte costuri ale creditului.

Separat de împrumuturile nou acordate, suma pe care populația o mai avea de rambursat pentru locuințe în lei ajunsese la 113,5 miliarde de lei în septembrie 2026, cu 8,7% peste nivelul de cu un an înainte, potrivit datelor prezentate de Profit.ro. Această sumă rămasă de plată nu trebuie confundată cu împrumuturile acordate într-o singură lună.

Ce face cineva care cere un credit

Nu a fost anunțat vreun demers obligatoriu pentru persoanele cu credite existente. Cei care cer un credit nou pot compara ofertele scrise înainte de semnare:

Cere de la fiecare bancă suma, durata, dobânda, DAE, comisioanele, costul asigurării și o estimare a ratei dacă dobânda crește.

Pentru un credit de locuință, cere fișa cu informațiile personalizate, numită FEIS, și proiectul de contract. Potrivit OUG nr. 52/2016, FEIS trebuie oferită cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de acceptarea ofertei sau semnarea contractului, iar consumatorul trebuie să aibă o perioadă de reflecție de cel puțin 15 zile calendaristice. Banca trebuie să pună la dispoziție și un calculator pentru DAE.

Pentru un credit de consum, cere informațiile standard și compară DAE. OUG nr. 50/2010 cere furnizarea informațiilor cu cel puțin 15 zile înainte de încheierea contractului sau acceptarea ofertei. Creditorul trebuie să evalueze bonitatea consumatorului înainte de contractare. Banca verifică înainte de semnare dacă solicitantul poate susține plata, inclusiv dacă venitul scade ori dobânda crește.

Dacă oferta nu este explicată sau există un refuz neclar, cere explicații băncii. Dacă problema rămâne, poate fi depusă o sesizare la ANPC.