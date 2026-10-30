Cei care au banii pe Binance nu îi pot retrage deocamdată, după un atac cibernetic. În anunțul din 30 octombrie 2026, compania estimează impactul total la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Aceasta nu este suma pe care clienții ar fi pierdut-o definitiv.

Binance spune că fondurile utilizatorilor sunt în siguranță și promite să acopere toate pierderile din fondul său de rezervă și din banii companiei. Tot potrivit Binance, aproximativ 3 miliarde de dolari din activele vizate au fost înghețate, astfel încât să nu mai poată fi mutate. Compania nu a prezentat un bilanț al soldurilor afectate pentru clienții din România.

Când pot fi retrași din nou banii

În primul anunț, Binance a comunicat că a oprit temporar atât depunerile, cât și retragerile. Într-o actualizare din 30 octombrie, compania a precizat că depunerile funcționează, dar retragerile rămân suspendate. Reluarea lor este estimată în 48 de ore; nu este un termen confirmat pentru fiecare client.

Binance arată că, potrivit primelor verificări, atacatorul ar fi intrat în sistem prin laptopul compromis al unui inginer și ar fi trimis ordine de retragere neautorizate. Compania spune că nu a găsit dovezi că ar fi fost divulgate cheile private, adică acele coduri secrete care permit folosirea portofelelor digitale. Accesul prin care au fost trimise retragerile a fost revocat, iar raportul tehnic despre cauză urmează să fie publicat.

Separat, TRM Labs, firmă care urmărește tranzacții cu criptomonede, estimează că atacatorul a mutat active de circa 6,36 miliarde de dolari și atribuie atacul grupării nord-coreene TraderTraitor. Valoarea activelor mutate nu trebuie confundată cu pierderea finală a clienților: o parte a fost înghețată, iar Binance a promis să acopere pierderile.

Ce pot face utilizatorii acum

Verifică starea retragerilor în aplicația Binance și în anunțurile companiei, înainte de a încerca o nouă operațiune.

Verifică istoricul contului și păstrează datele tranzacțiilor pe care nu le recunoști ori ale celor care nu au ajuns la destinație.

Folosește centrul oficial de asistență Binance pentru o sesizare. Nu trimite bani la adrese primite prin mesaje care promit deblocarea contului.