Contractul pentru gaze cu livrare în luna următoare, tranzacționat la hubul olandez TTF, a depășit 100 de euro/MWh pe 28 octombrie 2026, pentru prima dată din decembrie 2022, potrivit Bursa. Pentru clienții casnici din România, scumpirea de pe piață nu mărește automat prețul de pe factură.

Cotația a atins 100,37 euro/MWh în jurul orei 16:00. A fost un vârf în cursul zilei, nu un preț mediu pentru întreaga zi și nici prețul plătit de o gospodărie. Pe 29 octombrie, la ora 11:43, cotația era de 97,91 euro/MWh, potrivit datelor de piață relatate de Reuters.

Cât poate plăti o gospodărie din România

Pentru gazele consumate între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, ordonanța Guvernului nr. 12/2026 cere furnizorului să factureze valoarea mai mică dintre prețul din contract și prețul calculat după regulile ordonanței. Comparația nu se aplică gospodăriilor preluate de un furnizor de ultimă instanță.

Prețul calculat după ordonanță cuprinde costul gazelor cumpărate de furnizor, costul furnizării, tarifele reglementate și taxele. Prețul fix dintr-un contract nu se schimbă doar fiindcă gazele s-au scumpit la TTF. La un contract cu preț variabil, contează formula de actualizare din contract, dar și limita de facturare din ordonanță.

Furnizorii trebuiau să comunice până la 2 martie 2026 prețul contractual aplicabil de la 1 aprilie, potrivit Ordinului ANRE nr. 2/2026. Informarea trebuia transmisă odată cu factura sau prin modalitatea convenită în contract.

De ce rămâne piața sub presiune

La 21 octombrie 2026, depozitele de gaze din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de 75%, potrivit agenției europene ACER. Prețurile spot ale huburilor din Uniunea Europeană se apropiaseră de 90 euro/MWh la jumătatea lunii octombrie, arată ACER. Agenția arată că războiul din Orientul Mijlociu a scumpit importurile europene de gaze, iar cantitatea pe care Europa va trebui să o cumpere în continuare depinde de frigul din această iarnă și de consum. Aceste costuri pot influența ofertele viitoare, fără ca vârful de la TTF să devină un nou tarif pentru toate gospodăriile.

Ce face clientul dacă factura crește

Verifică prețul din contract, factura, perioada de consum și informarea primită de la furnizor. La un preț variabil, verifică și formula de actualizare.

Cere în scris furnizorului explicația sumei facturate. Păstrează contractul, factura, informarea, indexul transmis și răspunsul primit.

Compară ofertele în comparatorul ANRE. Dacă alege alt furnizor, încheie noul contract după ce verifică prețul, durata și condițiile de încetare. Schimbarea este gratuită, nu cere modificări tehnice și se face, potrivit ANRE, în 21 de zile de la solicitare, cu respectarea condițiilor contractuale.

Dacă furnizorul nu lămurește factura contestată, depune o petiție la ANRE. Pentru încălcarea drepturilor consumatorului, se poate adresa și ANPC.