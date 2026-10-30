Dacă ai lucrat câțiva ani într-un stat din UE, poți primi pensie de acolo după ce atingi vârsta cerută de acel stat; anii lucrați în România te pot ajuta să îndeplinești condiția de vechime. Depui o singură cerere, iar fiecare stat verifică dreptul la pensie și calculează separat cât îți plătește.

O perioadă scurtă de muncă nu înseamnă pensionare imediată: trebuie îndeplinite și celelalte condiții ale statului respectiv.

Unde ajunge o perioadă scurtă de muncă

Tabelul compară condițiile pentru pensia publică pentru limită de vârstă, potrivit regulilor publicate de instituțiile naționale și verificate pentru acest ghid la 30 octombrie 2026. Pragul arată când poate exista un drept, nu cât de mare va fi pensia.

Statul Perioada minimă și condiția principală Când poate începe plata Sursa regulii Belgia Cel puțin o zi lucrată La 65, 66 sau 67 de ani, după data nașterii Serviciul Federal Belgian de Pensii, pagina adaptată după legea votată la 28 mai 2026 Polonia Cel puțin o zi cu contribuții plătite, pentru persoanele născute după 31 decembrie 1948 La 60 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați ZUS, regulile consultate la 30 octombrie 2026 Franța Cel puțin un trimestru cu contribuții, pentru pensia de bază a salariatului Vârsta legală depinde de data nașterii; pensia fără reducere se acordă, în principiu, la 67 de ani Service-Public.fr, pagină verificată la 28 august 2025 Țările de Jos Cel puțin un an de asigurare pentru pensia publică AOW, dacă persoana este născută din 1950 La 67 de ani sau la 67 de ani și 3 luni pentru cohortele cu aceste vârste stabilite SVB, pagini oficiale cu versiune din octombrie 2026 Germania Cinci ani de asigurare pentru pensia obișnuită La 67 de ani pentru cei născuți din 1964; alte generații au alte vârste Deutsche Rentenversicherung, pagină consultată la 30 octombrie 2026 Italia În general, 20 de ani; alternativ, cinci ani de contribuții efective pentru cei cu prima contribuție din 1 ianuarie 1996 În 2026, la 67 de ani pe ruta generală sau la 71 de ani pe ruta cu cinci ani INPS, actualizare din 12 iunie 2026 Luxemburg Zece ani de asigurare, care pot include perioade din alte state La 65 de ani Guvernul Luxemburgului, actualizare din 8 mai 2023 Irlanda 520 de contribuții la cota cerută, echivalentul a zece ani, pentru persoanele care ajung la data pensionării din 6 aprilie 2012 De la 66 de ani Departamentul irlandez pentru Protecție Socială, regulile din dosar la 30 octombrie 2026 Malta Zece ani de contribuții La 65 de ani pentru persoanele născute din 1962 Departamentul maltez pentru Securitate Socială, regulile din dosar la 30 octombrie 2026 România 15 ani cu contribuții, împreună cu împlinirea vârstei cerute Vârsta standard este de 65 de ani pentru femei și bărbați; vârsta femeilor crește treptat, potrivit datei nașterii Legea nr. 360/2023, aplicabilă din 1 septembrie 2024

Pentru persoanele născute după 31 decembrie 1948, o zi de contribuții în Polonia deschide dreptul la pensia calculată din contribuții, dar nu garantează pensia minimă. Pentru garanția minimă, ZUS cere 20 de ani femeilor și 25 de ani bărbaților. În Țările de Jos, fiecare an de asigurare aduce 2% din pensia AOW completă, potrivit SVB.

Și alte state au un prag de 15 ani în formele de pensie descrise de instituțiile lor, între care Spania, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Croația și Slovenia. Vârsta și condițiile suplimentare nu sunt identice.

Se adună anii din țări diferite

Dacă nu ai vechimea cerută într-un singur stat, instituția lui ia în calcul și perioadele confirmate de celelalte state UE pentru a verifica dreptul la pensie. Aceasta este regula de adunare a perioadelor de asigurare din regulamentul european aplicabil din 1 mai 2010. Perioadele care se suprapun nu se numără de două ori.

Nu trebuie să aduni separat vechimea minimă cerută de fiecare țară. De pildă, într-un caz cu zece ani lucrați în România și cinci în Germania, totalul este de 15 ani: poate îndeplini pragul românesc de 15 ani și pe cel german de cinci ani. Plata din fiecare țară începe însă numai când sunt îndeplinite și condițiile ei de vârstă.

O perioadă mai mică de un an nu obligă întotdeauna statul în care ai lucrat să plătească o pensie separată. Ea poate fi folosită la calculul făcut de celelalte state, iar regula are excepții când legea națională acordă dreptul chiar și pentru acea perioadă.

Cine plătește pentru anii lucrați

Nu există o pensie europeană unică și nici nu se mută contribuțiile într-un singur fond. Fiecare stat verifică perioadele de asigurare, stabilește pensia după propriile reguli și plătește partea care îi revine.

Când este nevoie să adune perioadele din mai multe țări, statul calculează mai întâi ce pensie ar rezulta pentru întreaga carieră după regulile sale. Apoi stabilește partea sa în funcție de anii lucrați acolo. În exemplul cu zece ani în România și cinci în Germania, proporțiile sunt zece din 15 pentru calculul românesc și cinci din 15 pentru cel german; sumele în bani depind de contribuțiile și regulile fiecărui stat.

Dacă ai drept și la o pensie calculată doar din anii dintr-un stat, acesta compară rezultatul cu partea calculată pe baza carierei din mai multe țări și plătește valoarea mai favorabilă. Fiecare parte începe la vârsta legală din statul care o plătește, astfel că plățile nu pornesc neapărat în aceeași lună.

Unde depui cererea și ce pregătești

O singură cerere pornește verificarea în statele implicate. Dacă locuiești în România, o depui la casa teritorială de pensii; dacă locuiești în alt stat UE, mergi la instituția de pensii de acolo. Comisia Europeană recomandă să ceri informații cu cel puțin șase luni înainte de pensionare, deoarece statele își verifică reciproc perioadele.

Notează toate țările în care ai fost asigurat, perioadele de muncă sau de locuire și numerele de asigurare pe care le ai. Pregătește datele angajatorilor și actele disponibile pentru perioadele respective, cum ar fi contracte, adeverințe ori extrase de contribuții. Depune cererea la instituția din țara în care locuiești și declară toate perioadele din celelalte state. Dacă nu ai lucrat în țara de reședință, instituția poate transmite cererea ultimei țări în care ai fost asigurat. Urmărește deciziile trimise de fiecare stat. Instituția care ține legătura cu tine îți trimite și nota P1, care le pune laolaltă.