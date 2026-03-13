Motorina a depășit pragul de 9 lei pe litru după o nouă scumpire de 9 bani

Prețurile la carburanți au atins vineri noi praguri psihologice, după ce liderul pieței a aplicat o nouă majorare de 9 bani pe litru. Astfel, motorina a sărit de 9 lei pe litru în stațiile OMV din Capitală, în timp ce benzina a ajuns să coste până la 8,6 lei.

Prețuri record la pompă în Capitală

Majorarea de astăzi se vede deja la panourile de afișaj. În urma scumpirii, prețul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l în stațiile Petrom din București. Lucrurile stau și mai rău în rețeaua OMV, unde s-a sărit de pragul de 9 lei/l în toate stațiile din Capitală, prețurile fiind afișate între 9,01 și 9,05 lei/l.

Iar benzina nu face excepție. A depășit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de stații Petrom din București, unde se vinde cu prețuri cuprinse între 8,46 și 8,51 lei/l. În stațiile premium OMV, prețul a ajuns chiar și la 8,60 lei pe litru (cu variații între 8,55-8,60 lei/l).

Impactul conflictului din Iran

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Principala cauză o reprezintă tensiunile din Iran, care continuă să pună o presiune imensă pe cotațiile internaționale ale petrolului. De la începutul războiului, scumpirile totale se ridică la 68 de bani pe litrul de motorină și 53 de bani pe litrul de benzină.

Presiunea vine direct de pe piețele internaționale. Vineri dimineață, petrolul Brent, de referință pentru piața europeană, se tranzacționa în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril. Numai ca duminică urcase până la un vârf de 117 dolari pe baril, o volatilitate care se reflectă direct în buzunarele șoferilor.

De ce este motorina mai scumpă

Explicația este simplă.

România este exportator net de benzină, dar importator net de motorină. Această dependență de importuri face ca prețul combustibilului diesel să fie mult mai sensibil la orice fel de șoc pe piețele externe, fie el geopolitic sau economic.

Ce urmează pe piață

Mișcarea liderului de piață nu va rămâne, cel mai probabil, fără ecou. E drept că, așa cum s-a întâmplat și în ziua precedentă, este de așteptat ca și companiile concurente – Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil – să opereze în cursul zilei de vineri mișcări de preț similare.