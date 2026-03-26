Pragul psihologic de 10 lei pentru un litru de motorină a fost atins astăzi, 26 martie 2026, cu două zile mai devreme decât estimările inițiale. Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), avertizează că urmează o perioadă complicată, marcată de ajustări și noi tensiuni pe piață.

O predicție împlinită prea devreme

Acum trei săptămâni, o analiză care indica depășirea acestui prag în jurul datei de 27 martie a fost primită cu scepticism. Iar realitatea din piață nu doar că a confirmat scenariul, dar l-a și devansat. „Minciuna de care am fost acuzat acum 3 săptămâni a fost doar un ‘adevăr’ spus prea devreme. Astăzi preţul mediu al motorinei standard a atins 10 lei/litru”, a declarat Chisăliţă.

Expertul consideră că situația este un veritabil studiu de caz. „Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoţia bate adesea raţiunea, diferenţa dintre a ghici şi a analiza devine esenţială. Creşterea preţului motorinei peste pragul de 10 lei/litru nu este doar o ştire economică, ci un studiu de caz despre cum funcţionează sau mai corect spus cum nu funcţionează percepţia publică asupra realităţii”, a adăugat acesta.

De ce se scumpește, de fapt, motorina

Reacția inițială la prognoza scumpirilor a fost una de respingere, ironie și chiar acuzații de exagerare. Dar de ce această reticență în a accepta o analiză, chiar și când datele o susțin? Până la urmă, lucrurile sunt destul de clare.

„În termeni analitici, aceasta nu este o eroare, ci o validare. În termeni publici însă, reacţia iniţială a fost de respingere, ironie sau chiar acuzaţii de exagerare. De ce? Pentru că, în spaţiul public, adevărul incomod este rar acceptat înainte de a deveni clar”, explică președintele AEI.

Problema nu pare a fi lipsa informațiilor. Chisăliţă subliniază că datele există și sunt accesibile. Numai că preferința publicului pentru explicații simple bate analiza complexă. „Problema este preferinţa pentru naraţiuni simple în locul explicaţiilor complexe. Este mai uşor să crezi că ‘cineva exagerează’ decât să înţelegi mecanismele care împing preţurile în sus: cotaţiile internaţionale, cursul valutar, politica fiscală, tensiunile geopolitice şi inerţia pieţelor”, a menționat Dumitru Chisăliţă.

Ce urmează acum tensiuni și ajustări

Această discrepanță între percepția publică și realitatea economică are consecințe directe. Când deciziile, fie ele personale sau politice, se bazează pe opinii și nu pe analize concrete (bazate pe cifre și tendințe), capacitatea de adaptare scade dramatic.

„Atunci când deciziile – fie ele personale sau politice – sunt bazate pe opinii şi nu pe analize, capacitatea de adaptare scade. Iar într-un context economic tensionat, adaptarea face diferenţa dintre rezilienţă şi vulnerabilitate”, a subliniat preşedintele AEI.

Anticiparea nu este o formă de pesimism.

E drept că discursul public rămâne adesea blocat între alarmism nefondat și un optimism naiv. „A vedea un trend înainte ca el să devină clar nu înseamnă a ‘prezice apocalipsa’, ci a înţelege direcţia în care se îndreaptă sistemul. Iar într-o economie globalizată şi interdependentă, astfel de înţelegeri devin nu doar utile, ci necesare”, a adăugat Chisăliţă.

Depăşirea pragului de 10 lei/litru nu este finalul poveștii. Dimpotrivă, este doar începutul uneia mult mai complicate. „Urmează ajustări, reacţii şi, inevitabil, noi tensiuni. Întrebarea nu este dacă vor mai exista creşteri sau fluctuaţii, ci cât de pregătiţi suntem să le înţelegem şi să le gestionăm”, a avertizat expertul.

Dacă există o concluzie clară, aceasta nu ţine de preţul motorinei, ci de modul în care alegem să privim realitatea: „prin filtrul confortului sau prin cel al competenţei. Pentru că, în vremuri de incertitudine, diferenţa dintre cele două devine decisivă”, a mai spus preşedintele AEI.