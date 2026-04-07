Prețul motorinei a atins un nou record istoric în Germania. A depășit pentru prima dată pragul de 2,50 euro pe litru, prețul mediu la stațiile de alimentare urcând marți la prânz până la 2,502 euro, conform datelor furnizate de Automobil Clubul german (ADAC).

O nouă regulă, prețuri mai mari

Totul se întâmplă în contextul unei reglementări noi, intrată în vigoare la 1 aprilie, care permite benzinăriilor să majoreze preţurile o singură dată pe zi, la prânz. Măsura a venit ca urmare a exploziei prețurilor la carburanți, pe fondul războiului din Iran. Numai ca, de la introducerea regulii, prețurile au continuat să urce, punând sub semnul întrebării eficiența deciziei guvernamentale.

Scumpiri de 70 de cenți într-o săptămână

Comparativ cu prețurile din 31 martie, litrul de motorină s-a scumpit cu aproape 70 de eurocenţi. Benzina E10 a urcat și ea, aici majorarea fiind de 41 de eurocenţi pe litru. Chiar dacă scumpirile de luni până marți par mici (doar 0,3 eurocenți la motorină și 0,1 la benzină), trendul ascendent se menține, după ce săptămâna trecută prețurile creșteau zilnic cu câțiva eurocenți.

Cifrele vorbesc de la sine.

Politicienii acuză companiile petroliere

Iar pe fondul acestor creșteri, au apărut și acuzațiile de speculă. Sepp Muller, care conduce grupul parlamentar al alianţei cancelarului Friedrich Merz, a criticat dur companiile petroliere. El le-a acuzat direct că „profită în mod nechibzuit de pe urma situaţiei”. Pe bune, cum vine asta, se întreabă mulți șoferi germani?

„Banii să meargă unde e nevoie”

Dincolo de simple declarații, Muller a cerut Autorităţii pentru Concurenţă din Germania să demareze controale la producătorii de combustibil, adăugând că noile legi, mai stricte, oferă instituției pârghiile necesare pentru a acționa. În același timp, politicianul a cerut măsuri clare pentru a-i sprijini pe cei mai afectați de aceste scumpiri record. „Nu vom compensa totul la pompă. Povara pentru un membru al parlamentului sau un şofer de Porsche nu trebuie uşurată. Aceşti bani ar trebui să meargă acolo unde este cu adevărat nevoie”, a spus liderul de grup parlamentar.