Șoferii din România au parte de o veste bună marți, 21 aprilie 2026. Prețurile la carburanți sunt în scădere față de ziua precedentă, în special la motorina premium, unde ieftinirea ajunge și la 30 de bani pe litru.

Scădere majoră la motorina premium

Cea mai vizibilă modificare de preț se înregistrează la pompă pentru motorina de top. Concret, prețul pentru un litru de motorină premium a scăzut cu 30 de bani, ajungând acum să coste între 9,4 și 9,59 lei. Iar lucrurile stau puțin diferit la motorina standard, unde scăderea este una mult mai timidă, de numai trei bani, iar prețul final variază între 8,3 și 8,99 lei pe litru.

Benzina, și ea mai ieftină

Nici benzina nu face excepție de la trendul descendent. E drept că ieftinirea nu e la fel de spectaculoasă. Prețul pentru un litru de benzină, atât standard cât și premium, a scăzut cu 10 bani. Astfel, benzina standard costă acum între 7,99 și 8,18 lei, în timp ce un litru de benzină premium se vinde cu prețuri cuprinse între 8,55 și 8,88 lei.

Singura excepție de la regulă GPL-ul

Numai că nu toți șoferii se bucură de ieftiniri. V-ați gândit ce se întâmplă cu prețul la gaz?

Ei bine, prețul pentru un litru de GPL este în creștere. Acesta a ajuns să coste undeva la 4,27-4,28 lei, marcând singura scumpire a zilei la stațiile de alimentare.

Unde găsim, până la urmă, cel mai bun preț

După explozia prețurilor cauzată de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, goana după cel mai mic preț a devenit o normalitate pentru mulți români. Pentru ziua de 21 aprilie, există în țară companii care comercializează benzina cu 7,99 lei pe litru și motorina cu 8,63 lei pe litru. Aceste prețuri minime (valabile pentru carburanții standard) pot fi găsite în stații din marile orașe, inclusiv în Cluj Napoca, București, Iași, Timișoara și Constanța.