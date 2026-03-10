Prețurile la carburanți continuă să crească accelerat, iar motorina ar putea atinge pragul de 9 lei pe litru în România. În acest context, o soluție pentru temperarea scumpirilor ar putea veni de la stat, printr-o intervenție temporară asupra taxelor.

Analistul economic Iancu Guda consideră că autoritățile dispun de instrumentele necesare pentru a limita creșterea prețurilor la pompă. Potrivit publicației Capital, o reducere pe termen scurt a accizelor și a TVA ar putea calma tensiunile din piață. Între timp, șoferii din Capitală plătesc deja aproximativ 8,95 lei pentru un litru de motorină, în timp ce benzina a ajuns la circa 8,46 lei pe litru.

Soluția propusă pentru a tempera prețurile

Iancu Guda a explicat că statul ar putea interveni dacă situația din piață se agravează, iar una dintre soluțiile posibile este diminuarea taxelor aplicate carburanților. Potrivit analistului, o reducere la jumătate a accizei și a TVA pentru o perioadă de trei luni ar avea un impact bugetar redus, dar un efect important asupra consumatorilor.

El a calculat că impactul unei astfel de măsuri ar fi de aproximativ 0,1% din Produsul Intern Brut, o sumă considerată suportabilă. „Dacă statul ar reduce la jumătate acciza şi TVA doar pentru 3 luni ar însemna la buget doar 0,1% din PIB. Este un cost minim care poate fi asumat, pentru a tempera populaţia şi să nu alimentăm spirala de panică”, a afirmat Iancu Guda pentru Antena 3.

Scenariul în care benzina ar ajunge la 11 lei

Analistul a conturat și un scenariu în care prețul benzinei ar putea ajunge la 11 lei pe litru până în luna iunie. Această evoluție ar fi posibilă dacă prețul petrolului ar atinge aproximativ 150 de dolari pe baril, o valoare aproape dublă față de nivelul înregistrat la începutul lunii martie. O astfel de creștere a materiei prime s-ar reflecta direct în prețurile de la pompă.

Guda a subliniat că niciun stat nu are interesul să tolereze o inflație foarte ridicată, deoarece efectele negative se întorc împotriva economiei. Chiar dacă pe termen scurt statul încasează mai mult din taxe, pe termen lung veniturile bugetare au de suferit din cauza scăderii consumului. „Deşi niciunui stat nu-i convine să vadă inflaţie mare din cauza preţului mare, e un bumerang care se întoarce împotriva economiei. Că, dacă e inflaţia prea mare, iar statul nu intervine, deşi îi convine că pe termen scurt încasează mai mult din TVA şi accize, până la urmă statul are interesul să intervină. Scade consumul, pe fondul inflaţiei, iar statul, per total, pierde mai mult”, a explicat acesta.

Creșteri accelerate la pompă

Șoferii români resimt deja scumpirile din plin. Un litru de motorină standard ar putea costa aproximativ 9 lei la nivel național chiar de astăzi. Prețul motorinei a înregistrat o creștere de 0,25 lei față de ziua de vineri. În același timp, benzina s-a scumpit cu 0,15 lei în aceeași perioadă, ajungând la un preț mediu de 8,46 lei pe litru.

Aceste majorări vin pe fondul volatilității de pe piețele internaționale. Petrolul se tranzacționează în prezent la aproximativ 93 de dolari pe baril. Cu toate acestea, cotațiile au urcat recent până aproape de 120 de dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării. Prețurile au scăzut ulterior după ce președintele american Donald Trump a anunțat posibile măsuri pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, alimentând speranțele privind o stabilizare a pieței.